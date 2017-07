La température ambiante est de 25° à quelques instants du départ de la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Hongrie, onzième manche du championnat 2017 de F1.

A noter que Felipe Massa n’est pas dans son assiette depuis hier et que si sa condition ne s’améliore pas avant la fin de la séance de ce matin, c’est Paul di Resta (le pilote de réserve) qui prendra sa place au volant de la Williams cet après-midi en qualification (lire notre information publiée ce matin).

Signalons aussi que c’est l’anniversaire de Fernando Alonso – le 36e – et que c’est ici en Hongrie qu’il avait remporté sa première victoire, en 2003.

Les premiers pilotes s’élancent dès l’ouverture de la piste et c’est Carlos Sainz qui signe les premiers chronos de la journée (1’23"758, 1’22"742),

Ils sont ensuite plusieurs à se relayer en tête du classement : Verstappen (1’19"012), Raikkonen (1’18"727, 1’17"909) et Vettel (1’17"790). Nous sommes à la mi-séance et le record du nouveau tracé (1’18"436) datant de 2004 est d’ores et déjà battu.

Quelques minutes plus tard, Daniel Ricciardo immobilise sa voiture dans le virage 9 avec une fumée inquiétante qui s’échappe de l’arrière. L’Australien voulait se battre pour la pole position cet après-midi et on peut déjà se demander si ce souhait n’est pas compromis…

Sebastian Vettel se relance en piste avec les gommes les plus tendres et améliore immédiatement son meilleur temps en 1’17"017. Valtteri Bottas est aussi remonté en piste avec des pneus super tendres, mais il doit se contenter de la troisième place en 1’17"914. Kimi Raikkonen est deuxième en 1’17"492.

Au tour de Lewis Hamilton de se relancer avec les gommes les plus tendres, mais il prend la 4e place en 1’18"434. Les Mercedes cachent-elles leur jeu ou sont-elles vraiment à la peine ? Le Britannique multiplie les fautes

En cette fin de séance, on change le pédalier de la voiture de Felipe Massa et on peut se demander si ce n’est pas pour déjà préparer l’arrivée de Paul di Resta… Williams confirme quelques minutes plus tard que c’est bien Paul di Resta qui participera à la qualification cet après-midi, Massa ne se sentant toujours pas bien.

L’Ecossais s’est rendu dans le garage puis dans le motorhome de Williams pour préparer son briefing et sa qualification. Rappelons qu’il n’a jamais piloté la FW40 en réel (uniquement au simulateur). L’équipe de Grove a du travail car Paul di Resta mesure près de 20 centimètres de plus que le Brésilien !

Ce sont donc les Ferrari qui signent les meilleurs temps ce matin, mais il faudra confirmer cette domination cet après-midi en qualification. Les Mercedes et les Red Bull n’ont peut-être pas tout montré ce matin mais la menace d’une pénalité plane sur Daniel Ricciardo, les mécaniciens sont à l’ouvrage sur sa RB13 qui fume dans le garage...