Daniel Ricciardo a continué sa démonstration pour le compte de Red Bull en Hongrie lors des essais libres 2, en terminant à nouveau en tête d’une séance agitée et marquée par deux violentes sorties de piste et deux drapeaux rouges en conséquence.

Le pilote australien a été plus rapide de deux dixièmes environ que Sebastian Vettel et Valtteri Bottas. Ferrari et Mercedes ne sont donc pas très loin mais le Grand Prix s’annonce très serré entre les trois équipes.

Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton et Max Verstappen suivent leurs équipiers et complètent le top 6, qui se tient en moins de 5 dixièmes.

Mais ce qui a marqué cette séance ce sont les sorties de piste de Pascal Wehrlein et Jolyon Palmer. Leurs monoplaces ont subi des survirages avant de finir dans les pneus à cause d’un coup de raquette (l’arrière qui reprend de l’adhérence).

L’accident de la Sauber a été le plus impressionnant et l’Allemand a dû monter dans le véhicule médical de la FIA pour subir un contrôle de routine. Et tout va bien selon la Fédération.

Pour le pilote Renault, c’est une nouvelle déconvenue à l’heure où les rumeurs vont bon train sur son avenir. Palmer avait déjà cassé un aileron avant lors des Libres 1.

A noter que Kevin Magnussen a dû attendre la mi-séance pour prendre la piste, suite à l’accident d’Antonio Giovinazzi avec sa voiture ce matin.

Les essais libres 3 se dérouleront demain matin, de 11h à midi.

Retrouvez toutes les réactions et les photos de cette journée tout au long de l’après-midi sur Nextgen-Auto.com