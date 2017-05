La première séance d’essais libres sur le Hungaroring a vu Rob Huff signer le meilleur temps au volant de sa Citroën privée, 67 millièmes de seconde devant Tiago Monteiro.

Le leader du championnat devance dans cette première séance celui qui est son poursuivant direct au classement, Thed Bjork. Esteban Guerrieri est un surprenant quatrième devant Nicky Catsburg.

Les conditions étaient compliquées après les grosses averses tombées sur le Hungaroring depuis le milieu de semaine, comme le confirme Huff : "Ce n’était ni vraiment sec, ni vraiment humide, ce qui a grandement compliqué le choix des pneus puisque c’était trop humide pour les slicks et trop sec pour les pneus pluie".

La Citroën a pris 10 kilos de lest supplémentaire depuis Monza, soit un total de 60 kilos contre les 80 embarqués par les Honda et les Volvo : "Je préférerais ne pas avoir ces 10 kilos car plus on a de poids, plus on a de difficultés, mais c’est limité ici. Nous avons fait un bon tour au bon moment".

Malgré une solide deuxième place, Monteiro a ressenti l’effet des kilos supplémentaires sur sa Civic : "Je ressens plus d’inertie partout. Je veux freiner plus tard mais la voiture ne s’arrête pas. Elle est un peu plus molle dans les virages, comme si j’avais un passager à mes côtés".

Thed Bjork est rassuré de savoir que son principal rival embarque autant de compensation que lui : "Ce n’est pas un problème car c’est la même chose pour Honda et nous nous battons dans des conditions égales".

Il faut noter aussi la piètre quinzième place du héros local, Norbert Michelisz, dont la séance a été très limitée par une chute de pression d’huile sur sa Honda.

Le Hongrois s’est toutefois bien rattrapé dans la deuxième séance en signant le meilleur temps devant son public. Il n’y avait aucun doute sur les conditions puisque cette fois, la piste était détrempée après un déluge qui s’est abattu sur le circuit entre les deux séances.

Tiago Monteiro a de nouveau terminé deuxième devant le surprenant Yann Ehrlacher, au volant de sa Lada privée, qui semble avoir de bonnes dispositions sous la pluie.

La séance a été interrompue par Aurélien Panis, qui a stoppé sa voiture en suspectant un problème de freins. Le week-end du Français est assez compliqué pour le moment, d’autant qu’il roule au volant de la Civic version 2016, mais avec un lest similaire aux Honda officielles.

Rob Huff et Ryo Michigami complètent le top 5 et devancent Nicky Catsburg qui n’a pas terminé sa séance à cause d’une panne d’essence. Chilton et Bennani suivent pour le compte du Loeb Racing et devance Daniel Nagy et Nestor Girolami.