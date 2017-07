Ce matin encore, le temps est splendide sur le Hungaroring : pas un nuage dans le ciel et des températures clémentes. Le premier problème a lieu dès le tour de mise en grille : le débutant Ferrucci - qui a marqué ses premiers points hier - est obligé d’arrêter sa Trident en piste, victime d’un problème. Il s’élancera finalement de la voie des stands, derrière Canamasas, pénalisé après la course hier.

En première ligne on retrouve Alex Albon en pole devant Norman Nato, mais ni l’un ni l’autre ne prennent un bon départ, et c’est Matsushita qui surgit depuis la quatrième place sur la grille pour prendre la tête au premier virage, devant Ghiotto et De Vries. Albon et Nato ont chuté aux 6è et 7è places alors que Fuoco et Boschung rencontrent déjà des soucis avec leur voiture et rentrent aux stands.

Devant, Matsushita s’échappe tour après tour, pendant qu’un petit train de voitures s’est formé derrière Ghiotto. Cinquième, Leclerc choisit de ralentir sur un tour pour pouvoir signer le meilleur tour en course ensuite, afin d’éventuellement empocher en fin de course les points qui vont avec.

Après s’être fait dépasser par Nato en début de course, Albon perd à présent la septième place au profit de Latifi. En tête, Matsushita commet une erreur et sort trop large, permettant à Ghiotto et au groupe derrière l’Italien de se rapprocher. Mais le Japonais réussit à creuser de nouveau un petit écart.

Bien plus rapide que De Vries, Rowland n’arrive pas à doubler le Néerlandais, et son coéquipier Latifi a le même problème avec Nato. Au 22è tour, De Vries donne tout pour faire sauter le bouchon Ghiotto et il y parvient : le pilote Rapax prend la deuxième place. Plus loin dans ce même tour, Rowland double Ghiotto, puis c’est au tour de Leclerc de faire de même, juste avant que la voiture de sécurité virtuelle soit mise en place à la suite d’un contact entre Jeffri et Visoiu, qui a laissé le Roumain en tête à queue au premier virage.

A peine la course a-t-elle repris que Jeffri sort trop large et accroche Canamasas en revenant en piste : l’Espagnol abandonne et revoilà la voiture de sécurité virtuelle. Jeffri écope quant à lui de 10 secondes de pénalité.

Leclerc a un problème de boite de vitesse et perd beaucoup de temps, surtout en ligne droite. Derrière lui, Ghiotto est en grandes difficultés avec ses pneus et se fait dépasser par Nato et Latifi, puis par Albon. Devant, Rowland double De Vries et s’empare de la deuxième place. Charles Leclerc lutte avec sa voiture alors que PREMA lui dit de rester le plus possible en troisième vitesse. Il voit Nato et Latifi revenir à moins d’une seconde.

Heureusement pour le Monégasque, on entre dans le dernier tour et il résiste. Victoire de Matsushita devant Rowland et De Vries. Leclerc est quatrième devant Nato et Latifi. Albon et Ghiotto prennent les derniers points.

Au championnat, Leclerc compte 208 points, soit 50 de plus que Rowland. Markelov est troisième avec 123 points, huit points devant Latifi.