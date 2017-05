Mehdi Bennani a remporté la course principale du WTCC sur le Hungaroring, offrant la victoire au Sébastien Loeb Racing. Parti deuxième derrière Huff, le Marocain a pris l’avantage dès le premier virage.

A la lutte avec les Volvo de Catsburg et Girolami, Huff a percuté le premier cité et l’a envoyé dans l’Argentin qui a été contraint à l’abandon. Responsable de cet accrochage, dont la conséquence a été la sortie de la voiture de sécurité, Rob Huff a été puni et a écopé d’un drive through, ce qui l’a renvoyé à l’arrière du peloton.

Catsburg a tenu la deuxième place tout au long de la course et bien qu’il ait tenté d’attaquer Bennani, il n’a rien pu en faire et a simplement devancé Chilton qui signe son deuxième podium du jour et un double podium pour Loeb Racing.

Michelisz termine à la quatrième place, devant Monteiro qui, a défaut de viser un résultat probant, a assuré une poignée de points supplémentaires.

Guerrieri signe un nouveau top 10 avec la 6e place devant Bjork qui aura raté son week-end. Ehrlacher termine huitième, comme dans la course d’ouverture et devance Coronel et Huff, qui a réussi à revenir dans les points.