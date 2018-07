Après une première course dans des conditions difficiles, il fait beau et chaud en Hongrie pour la course sprint de la Formule 2. Artem Markelov et Sergio Sette Camara sont en première ligne de la grille inversée, puisque le top 8 part dans le sens inverse de son arrivée en course 1.

Dès le départ, les deux hommes ont manqué leur envol et se sont faits déborder par Luca Ghiotto qui prenait le commandement de l’épreuve, tandis que Alexander Albon, qui accompagnait l’Italien en deuxième ligne, se défaisait également des hommes de la première ligne.

Il y a eu du grabuge au troisième virage avec un accrochage entre Roy Nissany, Allessandro Lorandi et Ralph Boschung, laissant les deux derniers cités au tapis. La voiture de sécurité virtuelle a été déployée pendant près de deux tours.

A la relance, Antonio Fuoco n’a pas vu Sergio Sette Camara ralentir dans la ligne droite et est allé toucher le Brésilien, endommageant son aileron. En lice pour un podium, l’Italien a eu de grosses difficultés et il est reparti dernier.

Devant, Luca Ghiotto a rapidement creusé un écart de deux puis trois secondes sur Alexander Albon et un peu plus sur Sergio Sette Camara. Derrière, Nyck De Vries est allé chercher une place sur le podium avant de la rendre au Brésilien.

Lando Norris a alors commencé une remontée pour aller chercher des points, lui qui s’élançait septième, tandis que George Russell essayait d’en faire de même, étant parti dernier après son abandon de la veille.

Par la suite, Norris a profité d’abord de la chute en performance de Markelov, puis a dépassé également De Vries, suivi par Roberto Mehri.

Après le 20e des 28 tours, Albon a commencé à remonter sur Ghiotto. Au 22e tour, il pointait à une seconde et son ingénieur de course lui disait alors que la victoire était l’objectif.

Derrière, on assistait à une lutte entre Jack Aitken, Nirei Fukuzumi, Markelov et Sean Gelael pour la dixième place, Markelov ayant des difficultés à résister aux deux premiers cités.

Devant, Albon attaquait Ghiotto au 24e tour et ne laissait aucune chance à l’Italien, prenant donc le commandement de l’épreuve à cinq tours du but.

Derrière, Markelov tentait de résister à Gelael et voyait revenir Russell dans ses rétros. Finalement, le Russe perdait pied et laissait passer également Louis Deletraz et Tadasuke Makino pour pointer au 13e rang.

Fukuzumi dépassait finalement Aitken, tandis que Deletraz prenait le point de la dixième place à Gelael.

Tranquille en fin de course, Alexander Albon a remporté la course après avoir parfaitement géré ses pneus et battu un Ghiotto aux gommes fatiguées en fin de course. A noter qu’Albon, après un bon week-end, revient à moins de 30 points de Russell au championnat.

Sergio Sette Camara termine troisième devant Lando Norris qui fait la bonne opération ce week-end au championnat en revenant sur George Russell, tandis que Roberto Mehri termine cinquième.

Derrière, ça s’est joué à la photo finish entre Nirei Fukuzumi et Nyck de Vries, le Japonais battant sur la ligne son rival pour la sixième place. George Russell conclut sa splendide remontée au huitième rang et sauve quelques points importants.