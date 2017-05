En pole de cette course d’ouverture grâce à la dixième place obtenue en qualifications, John Filippi cale dès le départ et perd absolument toute chance de profiter de sa position de grille puisqu’il se fait renvoyer en fond de peloton.

Thed Bjork et Norbert Michelisz se touchent, le Suédois abandonne tandis que le pilote Honda revient aux stands à plusieurs reprises pour une réparation rapide puis une crevaison.

Devant, Tiago Monteiro assure en tête de course et maintient Tom Chilton à distance respectable. Derrière, la bataille fait rage entre les Honda du Zengo Motorsport, Ryo Michigami et Tom Coronel. Le Japonais montre ses limites en se battant avec les Civic vieilles d’un an alors qu’il possède lui-même la dernière version de la voiture.

Coronel prend finalement l’avantage sur Aurélien Panis après une belle résistance de ce dernier et Daniel Nagy commence à perdre en perfomance.

Nestor Girolami résiste à Rob Huff pour une place sur le podium et le Britannique prend même un avertissement par la direction de course après s’être appuyé sur l’arrière de la Volvo. Deux tours plus tard, il dépasse Girolami à l’extérieur dans le deuxième virage et conclut sa manœuvre dans le suivant.

Pas inquiété en tête de course, Tiago Monteiro parvient à faire la bonne opération en remportant sa deuxième course de la saison et prend le large au championnat.

Il devance Tom Chilton et Rob Huff puis les Volvo de Girolami et Catsburg. Esteban Guerrieri signe une belle performance avec une sixième place et peut espérer un bon résultat lors de la course principale dont il s’élancera troisième.

Mehdi Bennani est septième devant l’impressionnant Yann Ehrlacher qui a tenu bon face à Tom Coronel. Victime d’une panne mécanique dans le dernier tour, John Filippi cède le dernier point à un autre Français, Aurélien Panis.