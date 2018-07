Il vient de pleuvoir assez fort sur le circuit hongrois, mais celle-ci a cessé au moment où les voitures s’installent sur la grille. La piste reste toutefois trempée et les pilotes sont donc bien sûr tous chaussés de pneus pluie. Mauvaise nouvelle pour le leader du championnat, George Russell, qui devait partir quatrième : son emplacement sur la grille est vide, il partira de la voie des stands suite à des problèmes mécaniques sur sa ART.

C’est sous la voiture de sécurité que le départ du tour de formation est donné, et celle-ci reste en piste plusieurs tours avant enfin de s’effacer. On a alors droit à un vrai départ en grille (et Russell qui retourne dans la voie des stands). Sergio Sette Camara s’élance parfaitement et conserve la première place devant De Vries et Ghiotto. Derrière, Markelov et Fukuzumi se battent comme des chiffonniers, mais sans dégâts. A l’inverse, Günther et Delétraz eux se touchent et doivent passer par les stands changer d’aileron.

Fuoco et Norris se livrent une belle bataille pour la cinquième place, et après quelques virages côte à côte, c’est le Britannique qui a le dernier mot. Lando Norris effectue ensuite exactement la même manœuvre au même endroit pour doubler Aitken. Le pilote Carlin poursuit sa remontée et dépasse Ghiotto : le voilà troisième, pendant que son concurrent au championnat George Russell est toujours en proie à des soucis avec sa monoplace, très loin en avant-dernière place.

Lando Norris est bien plus rapide que les autres pilotes et il double sans trop de mal Nyck De Vries. Juste derrière, Fuoco essaie de suivre et dépasse lui aussi Aitken et Ghiotto. Après avoir repris 2 secondes 5 sur un tour (!) à son coéquipier en tête, Norris attaque Sette Camara et s’empare de la tête de la course, creusant ensuite immédiatement un écart conséquent.

Au douzième tour, Russell rentre abandonner aux stands. Très lent, Sette Camra se fait passer coup sur coup par De Vries et Fuoco. Les deux sont ensuite en bagarre à la chicane pour le gain de la deuxième place, mais Fuoco est trop optimiste : les deux pilotes se touchent légèrement. Après avoir coupé la chicane, Fuoco rend la position au Néerlandais. Puis au dernier virage de ce même tour, l’aileron avant de la Charouz de l’Italien touche le pneu arrière droit de la Prema, heureusement sans dommage pour les deux.

En tête, Norris impressionne et continue de tourner deux secondes plus vite que tout le monde au tour. Au 16è tour, Sette Camara et d’autres pilotes (comme Markelov) passent en pneus secs mediums. Fuoco est toujours bloqué derrière De Vries, mais il trouve l’ouverture juste avant que le Néerlandais de Prema rentre aux stands changer de pneus, au même tour que le leader Lando Norris.

Fuoco, en difficultés en pneus pluie, s’arrête aux stands passer en pneus secs, rendant la tête de la course à Norris, qui a douze secondes d’avance sur De Vries. Fuoco a beaucoup de mal à maintenir sa Charouz sur la piste, mais il réussit à garder le contrôle de sa voiture.

De Vries tourne beaucoup plus vite que Norris à présent, mais il est bien trop loin pour l’inquiéter pour l’instant, même s’il a déjà récupéré 4 secondes sur le Britannique. Le pilote Prema enchaîne en effet les meilleurs tours en course, et c’est maintenant lui qui tourne deux secondes plus vite que tout le monde.

En quatrième position, Fuoco a formé un petit bouchon derrière lui, comprenant Aitken, Albon, Merhi et Fukuzumi. Nous sommes à dix tours du drapeau à damiers et De Vries a réduit l’écart avec Norris à 3 secondes : va-t-il pouvoir inquiéter le pilote Carlin pour la victoire ?

Nyck De Vries est revenu dans la même seconde que Lando Norris, mais avec cette piste humide le DRS n’est pas là pour aider à dépasser. Cela ne gêne pas le Néerlandais qui dépasse le Britannique dès sa première opportunité, à la sortie de la chicane. Il creuse immédiatement un écart. En tentant de dépasser Aitken, Albon loupe son freinage et sort large au premier virage.

Norris est maintenant extrêmement lent : il ne reste que cinq tours mais son équipier Sette Camara revient très fort sur lui. La DAMS de Latifi en panne en bord de piste va entraîner la mise en place du régime de voiture de sécurité virtuelle.

Sette Camara est dans les échappements de son équipier et il tente un dépassement au premier virage, mais il glisse sur une partie humide, et Norris reprend sa deuxième place. Mais Sette Camara est de nouveau très vite derrière le Britannique, et également sous la pression d’Antonio Fuoco, revenu fort derrière les deux Carlin.

Nous voilà dans le dernier tour, Nyck De Vries est seul en tête et le suspens est total pour le podium. Sette Camara fait la même erreur qu’au tour précédent en attaquant Norris : Fuoco en profite pour prendre la troisième place. Alors que l’Italien tente de passer Norris, Sette Camara touche la Charouz : Fuoco part en tête à queue !

Nyck De Vries s’impose donc devant Lando Norris. Arrivé troisième, Sette Camara est immédiatement sanctionné d’une pénalité de dix secondes et c’est donc Antonio Fuoco qui monte sur le podium. Aitken est classé quatrième devant Albon et Ghiotto. Sette Camara prend finalement la septième place tandis que Markelov, huitième, s’élancera en pole demain. Les Japonais Makino et Fukuzumi prennent les derniers points.