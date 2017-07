C’est Daniel Ricciardo qui a signé le meilleur temps des essais libres 1 en Hongrie, disputés sous le soleil et la chaleur. Son temps est déjà plus rapide d’une seconde et demi que le temps de la pole de l’an dernier !

Les évolutions de la Red Bull RB13 semblent bien fonctionner mais les Ferrari et les Mercedes ne sont pas loin, avec Kimi Raikkonen 2e temps et Lewis Hamilton 3e. Suivent Max Verstappen, Valtteri Bottas et Sebastian Vettel.

McLaren confirme que son châssis est bien dans le coup avec les 7e et 8e temps de Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne. Les Renault F1 de Nico Hulkenberg et Jolyon Palmer complètent le top 10, ce dernier arrachant son aileron dans la dernière minute en allant trop loin dans le virage 4.

A noter que la séance a été marquée par de nombreuses fautes de pilotage, la piste étant glissante. Mais la plus spectaculaire a été la sortie de piste de la Haas F1 d’Antonio Giovinazzi, qui a tapé le mur de côté, sous le regard dépité de Kevin Magnussen, qui doit récupérer cette voiture à réparer pour les Libres 2.

L’incident a provoqué la sortie des drapeaux rouges pendant quelques minutes.

Chez Force India, c’est Alfonso Celis Jr, le pilote de développement, qui roulait lors de cette séance à la place d’Esteban Ocon.

Les essais libres 2 se dérouleront de 14h à 15h30.