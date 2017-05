Nico Hülkenberg fait sensation depuis qu´il a quitté Force India pour Renault, une équipe en net progrès depuis la saison dernière.

Même s´il est concentré sur les défis que représente son transfert dans une équipe d´usine, l´Allemand observe ce qu´il se passe sur le plateau et il salue la lutte passionnante que Ferrari et Mercedes se livrent. A ses yeux, le duel entre le Cheval Cabré et les Flèches d´Argent est très excitant.

« Depuis peu, les deux équipes de pointe sont très proches l´une de l´autre, ce qui n´était pas arrivé depuis longtemps. C´est une bonne chose pour la Formule 1. »

Le pilote de 29 ans admire le travail réalisé par l´équipe de Maranello, qui a su faire un retour en force depuis le début de la saison.

« Mercedes a été constamment au plus haut niveau durant des années, mais je suis en ce moment extrêmement impressionné par Ferrari. »

« Ils ont construit une super voiture et c´est pourquoi je mise sur Ferrari. »

Toutefois, Hülkenberg, qui effectue cette année sa 7e saison en catégorie reine en tant que pilote titulaire, sait très bien à quel point une saison peut s´avérer pleine de surprises.

« Les deux équipes sont en position de gagner. Il est impossible de prédire laquelle va devenir championne du monde » conclut-il.