L’émotion était au rendez-vous sur le Circuit International de Suzuka lors des adieux entre Renault F1 et Jolyon Palmer, auteur d’une belle course durant laquelle il gagnait six places pour finir douzième du Grand Prix du Japon. Nico Hülkenberg livrait également une belle prestation en se hissant jusqu’au cinquième rang avant de devoir abandonner en raison de la défaillance d’un élément du système DRS.

Onzième sur la grille, Nico démarrait en Pirelli Tendres (jaune) neufs avant de chausser de nouveaux Supertendres (rouge) au trente-huitième tour.

"C’était une journée frustrante. De gros points étaient à notre portée. J’avais des Supertendres pour un dernier relais très court. J’ai dépassé une Toro Rosso dans la foulée de mon arrêt avant de m’attaquer aux Haas. C’est dommage, mais un petit élément métallique du système DRS a cédé et l’a bloqué. Nous allons en étudier les raisons, car cela nous coûte une belle opportunité. Je suis convaincu que nous pouvons revenir. La voiture était assez bonne en conditions de course et il y en a encore beaucoup à venir de notre part sur les quatre derniers Grands Prix."

Jolyon s’élançait depuis la dix-huitième position avec un nouveau train de Tendres. Il s’arrêtait au trente-neuvième tour pour passer des Supertendres neufs.

"Nous avons eu une belle dernière course. Nous partions du fond de grille et je pense que nous aurions pu remonter en dixième place avec un tour en plus. La saison a été difficile, mais nous avons vécu beaucoup de choses avec l’équipe. J’étais présent depuis le début de cette nouvelle ère. Nous avons parcouru un bon bout de chemin ensemble. J’ai adoré. J’adresse à l’équipe tous mes vœux de succès pour l’avenir."