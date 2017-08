Nico Hülkenberg s’est hissé vers sa 3e sixième place de la saison à Spa et vise désormais davantage de points sur le circuit historique de Monza.

Que pensez-vous de Monza ?

C’est un endroit vraiment unique et particulier, chargé d’histoire. La piste en elle-même est rapide, d’où une configuration aérodynamique à faibles appuis pour favoriser la vitesse de pointe. Cela peut parfois devenir compliqué, car la voiture devient légère et flotte. Monza offre de nombreux gros freinages et quelques enchaînements de virages légendaires à l’image de Lesmos et de la Parabolica. J’apprécie surtout le fait que l’on puisse vraiment y ressentir le poids du passé.

Qu’en est-il de l’ambiance en Italie ?

Il y a vraiment de bonnes ondes en Italie, et c’est encore mieux pendant le Grand Prix à Monza. C’est une atmosphère singulière. J’adore le parc, mais aussi toute la région qui entoure le circuit. J’aime également la nourriture et bien sûr, manger une pizza est une étape obligatoire du week-end ! Le style de vie italien est vraiment cool et l’on peut percevoir toute leur passion autour de la ville.

Quel est le bilan de Spa ?

C’était un week-end assez délicat qui s’est bien conclu. Nous étions un peu à la peine vendredi et samedi sur les réglages et l’équilibre de ma voiture. J’étais bien plus heureux le jour de la course. Une fois de plus, nous avons démontré être la quatrième force du plateau et c’est très positif. Les résultats semblent suivre dès que nous obtenons l’équilibre et l’harmonie souhaités. L’équipe a réalisé un excellent travail avec de nouveaux points en poche. C’est satisfaisant, mais il faut maintenant entretenir la dynamique, accumuler les points et combler l’écart sur nos concurrents.