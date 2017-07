Sous le soleil de plomb de Budapest, Nico Hülkenberg a mené Renault F1 à la septième position des qualifications, le meilleur résultat de sa carrière dans l’exercice au Hungaroring.

Jolyon Palmer a égalé sa deuxième meilleure performance de l’année en qualifications en signant le onzième temps le plus rapide.

Demain, Jolyon s’élancera de la dixième place – égalant ainsi sa meilleure position de départ depuis son arrivée au sein de l’équipe - en raison d’une pénalité de cinq places consécutive au changement de la boîte de vitesses de Nico, douzième sur la grille.

"Je suis ravi de la performance de la voiture aujourd’hui. En fait, c’est très bien depuis le début du week-end. Nous avons trouvé une très bonne harmonie et un bon équilibre. C’était un plaisir d’exploiter cela en qualifications. La pénalité pour la boîte de vitesses est évidemment loin d’être idéale, mais cela arrive parfois et nous n’avions pas d’autre choix. Les longs relais semblaient très prometteurs hier, d’où un certain potentiel en course. Nous avons une bonne voiture, nous devrions donc bien revenir dans la course," commente Nico Hülkenberg.

Jolyon Palmer souligne pour sa part que "la monoplace fonctionnait bien. Je suis un peu déçu de ne pas être en Q3, mais je serai dixième sur la grille. C’est une position idéale pour viser les points et en marquer. J’étais dans le top dix hier en EL1 et encore aujourd’hui en Q1. Nous connaissons donc le potentiel de la voiture. Nous avons également des pneus neufs disponibles, d’où différentes options pour la stratégie. Nous n’avons plus besoin que d’un bon rythme de course demain."