Après l’accident du départ à Singapour, impliquant des voitures placées devant lui, Nico Hülkenberg est passé au travers des pièges pour gagner quatre places dans le premier tour.

L’Allemand est parti en 7e position avec un train de pneus Pluie. Après douze tours, il a profité de l’intervention de la voiture de sécurité pour passer aux Pirelli Intermédiaires. Il a effectué un second arrêt dans le même contexte, cette fois pour passer aux gommes Ultra-Tendres.

"C’est une course très décevante. Nous avons beaucoup travaillé tout au long du week-end et puis ce problème est arrivé. Ce n’est pas idéal, mais nous effectuons un sport technologique et un sport d’équipe. Malheureusement, nous avions des problèmes avec le moteur et nous avons été contraints de retirer la voiture," commente Hulkenberg.

C’est Jolyon Palmer qui a sauvé cette fois la journée de Renault F1, avec une 6e place à l’arrivée.

"Je suis très heureux, ce résultat a été long à venir mais tout s’est mis en place aujourd’hui," dit-il, après quelques heures pour se remettre de ses émotions.

"C’était une course compliquée, avec le chaos au départ et la forte pluie. Puis les circonstances nous ont placé dans la position de marquer des points. Nous avions une bonne stratégie, nous avons effectué de bons arrêts et la voiture était performante sous la pluie. La prochaine course devrait être encore meilleure."