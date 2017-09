Renault F1 a vécu une course difficile lors du Grand Prix d’Italie, avec la treizième place de Nico Hülkenberg et l’abandon de Jolyon Palmer au 29e tour.

Après un arrêt au stand effectué en début de course, Nico n’était pas en mesure de progresser au sein de la hiérarchie, sur ce circuit ‘haute vitesse’ aux défis uniques.

Nico est parti depuis la 14e place, chaussé de son train de Pirelli Super-tendres (rouges) neufs. Il s’est arrêté au 9e tour pour passer un train de pneus Tendres (jaunes) neufs.

"Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de rentrer dans les points aujourd’hui et nous avons éprouvé certaines difficultés en course. Comme nous l’avions anticipé, nous manquions de vitesse de pointe et nous ne pouvions pas lutter avec les voitures devant. J’étais également en délicatesse avec la balance de la voiture : globalement, c’était une course difficile. Cela dit, je pense que nous ne devons pas nous affoler après notre performance du jour. Nous devons nous tourner vers Singapour et nous concentrer dès maintenant sur le prochain Grand Prix."

Jolyon, qui avait adopté une stratégie pneumatique opposée à celle de son équipier, parvenait à progresser avant son arrêt. Toutefois, une pénalité de cinq secondes le freinait dans son effort. Il abandonnait ensuite pour raisons de sécurité liées à un souci de transmission.

Jolyon a débuté la course en 17e position avec un train neuf de pneus Tendres. Il a marqué son arrêt au 25e tour pour passer des Super-tendres neufs. Il a reçu une pénalité de 5 secondes pour avoir quitté la piste en prenant un avantage sur Fernando Alonso. Au 29e tour, un souci de transmission a provoqué son abandon pour raisons de sécurité.

"Notre stratégie était prometteuse et j’ai apprécié ma progression au sein de la hiérarchie cet après-midi. Cela n’allait pas être notre meilleure course, mais il y avait le potentiel pour un résultat décent. Malheureusement, une défaillance sur un composant de la transmission m’a forcé à abandonner par précaution. C’est dommage car je pense que j’aurais eu un bon rythme avec les Super-tendres en fin de course."