Fernando Alonso l’a annoncé, avec une certaine ironie aujourd’hui : s’il gagne avec McLaren d’ici septembre, il restera dans l’écurie de Woking.

Mais comme une telle perspective est, au mieux, largement optimiste, l’avenir du double champion du monde s’inscrit plus que jamais en pointillés. Les pistes Ferrari et Mercedes sont tantôt évoquées dans les médias, de même que la perspective d’un retour chez Renault.

Fernando Alonso débarquerait sans aucun doute chez Renault avec le statut, officiel ou officieux, de pilote numéro 1. Nico Hülkenberg, qui domine largement Jolyon Palmer cette saison, ne craint-il pas une telle arrivée, qui mettrait son leadership en question dans l’écurie tricolore ?

« Ce serait davantage une chance, et une bonne référence pour moi, de me mesurer avec ce gars, qui, depuis des années, est considéré comme l’un des meilleurs au monde. »

« J’y serais ouvert, pour sûr. Je pense que je peux apprendre de lui et je pense qu’avoir quelqu’un comme lui parmi nous, ce serait bon pour l’équipe, pour l’ensemble du projet aussi. »

La cote de Fernando Alonso a encore grimpé dans le paddock suite à sa performance plus qu’honorable aux dernières 500 Miles d’Indianapolis. Nico Hülkenberg lui-même avait prouvé que les pilotes F1 étaient des références mondiales en remportant les 24 Heures du Mans en 2015, avec Porsche. Le pilote allemand a tout de même été impressionné par la performance de son homologue espagnol.

« Je n’ai pas beaucoup suivi sa course pour être honnête, mais j’ai été assez impressionné. Je ne connais pas grand-chose sur les 500 Miles d’Indianapolis, je dois le dire, mais je ne pensais pas qu’il pouvait simplement arriver, battre des autres gars et revenir à la maison avec une victoire. Mais on dirait qu’il y a presque réussi. »

« Ce que j’ai fait il y a deux ans au Mans montre simplement que les pilotes de F1 sont de grande qualité. Nous sommes toujours au sommet, nous sommes les meilleurs pilotes du monde. Cela montre que si vous partez explorer différentes séries en sport auto, avec très peu de temps pour être prêt, vous pouvez quand même être compétitifs. Ce qu’a fait Alonso le confirme simplement. »