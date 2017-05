Nico Hülkenberg s’élancera depuis la dixième place sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco.

Le pilote Renault F1 a réalisé le 12e temps en 1’13’’628 et il gagne deux positions suite aux pénalités infligées aux McLaren.

"Je pense que nous avons tiré tout le potentiel de la voiture aujourd’hui," estime l’Allemand.

"Depuis le début du week-end, nous avons été confrontés à un manque de grip et d’équilibre, qui s’est traduit par nos chronos de jeudi. Nous avons réussi à améliorer la voiture et je suis vraiment satisfait de mes tours."

"C’est une course difficile qui se profile pour demain. Il faudra être à la fois à l’affût et sur ses gardes, car Monaco réserve toujours des surprises et des opportunités à saisir. Nous allons nous préparer comme d’habitude et essayer de faire un bon Grand Prix."

En 1’14’’696, Jolyon Palmer ne réalise que le 17e chrono. Il s’élancera en 16e position demain, profitant lui seulement de la pénalité de Jenson Button.

"Je me sentais plutôt bien au volant de la voiture aujourd’hui. Même si nous n’avons pas semblé très compétitifs, j’ai toujours été proche de Nico depuis le début du week-end. Je suis déçu de ma position en qualifications, mais je ne crois pas qu’elle soit le reflet de ce que nous sommes capables de faire. J’ai légèrement touché le mur avec mon premier train de pneus et cela a occasionné une crevaison à l’arrière-gauche. Tout se jouait donc lors de mon dernier tour. Mais le chrono n’a pas été assez bon pour passer en Q2. Les voitures sont aussi larges que la piste est étroite et la course sera un gros challenge. Tout peut arriver à Monaco, voyons ce que nous serons en mesure de faire."