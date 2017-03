Le baquet soudainement délaissé par Nico Rosberg en décembre dernier a mis le téléphone de Toto Wolff à rude épreuve. Pouvoir s´assoir dans le cockpit d´une voiture qui a de grandes chances de remporter le titre représente une occasion en or dans la carrière d´un pilote.

Le directeur Mercedes a affirmé que seulement 2 pilotes ne se sont pas manifestés pour en savoir plus sur la place à prendre.

Finalement, c´est Valterri Bottas qui a décroché le gros lot, ce qui a dû faire pas mal d´envieux. Mais pas Nico Hulkenberg.

Beaucoup de rumeurs prétendent que l´Allemand a raté le coche en signant avec Renault. Mais le pilote n´est pas d´accord : son côté "terre à terre" lui permet de ne rien regretter.

« Tout d´abord, il aurait été irréaliste d´attendre une signature si longtemps. De plus, si j´avais été encore libre en décembre, il n´aurait pas été garanti que Mercedes me prenne. »

Le pilote est heureux d´avoir signé avec Enstone. Et pour cause : il a un tout autre projet en tête qui pourrait s´avérer payant sur le long terme. En se liant avec Renault et en contribuant à la croissance de l´équipe, il compte bien atteindre son objectif de victoires.

« Je suis complètement satisfait de ma décision » conclut-il. « Je suis persuadé d´être dans la bonne équipe pour l´avenir. Renault a de très grandes ambitions, l´équipe prend des risques pour augmenter au plus vite sa compétitivité. D´ici deux ans, tout cela devrait payer. Je veux être là pour en récolter les fruits. »