Arrivé chez Renault lors de l’intersaison en provenance de Force India, Nico Hulkenberg a remplacé Kevin Magnussen et alors qu’il débutera sa huitième saison en Formule 1, l’Allemand ne se voit pas arriver dans la peau de leader d’équipe et considère avoir d’autres priorités à quelques semaines du début de saison.

"Pour être honnête, ce n’est pas si important" déclare-t-il. "Je pense que ce sont des choses qui sont mises en avant par les médias, mais quelle signification ça a exactement ? On veut être le meilleur, on veut battre son équipier, et ce n’est pas important d’être le leader de l’équipe".

En choisissant de rejoindre une équipe qui sort d’une saison très compliquée, Hulkenberg a fait un choix à long terme et sait que le succès ne sera pas une évidence pour Renault cette saison, ni possiblement la saison suivante. Il veut toutefois profiter de ce succès, lorsqu’il arrivera, en s’assurant une place dans l’équipe à long terme.

"Le plus important pour moi est d’aider l’équipe, de la pousser vers le haut, de la développer, et ensuite d’en récupérer les résultats. Cela veut aussi dire que je dois battre mon équipier, quel qu’il soit, cette année et la suivante. Mais je ne veux pas trop me focaliser sur cette histoire de leadership, je veux simplement faire mon travail et l’identité de mon équipier n’a pas une importance énorme" conclut-il.