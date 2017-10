Pour ses premières qualifications avec Renault F1, Carlos Sainz a signé le huitième meilleur temps sur le Circuit des Amériques d’Austin. Nico Hülkenberg s’était classé neuvième en Q1 avant d’arrêter sa séance pour des raisons stratégiques.

Après l’application des différentes pénalités au sein du peloton, Carlos devrait débuter le Grand Prix des États-Unis depuis la septième place sur la grille, et Nico depuis la dix-neuvième position.

"Avec notre pénalité de vingt places, mon résultat en qualifications importait peu puisque je serai loin sur la grille," commente Nico Hülkenberg.

"Nous avons misé sur une stratégie souple nous permettant de choisir nos pneus pour le départ, tout en ménageant la voiture et le moteur en ne disputant pas la fin de la séance. La monoplace semblait compétitive et nous l’avons vu en intégrant le top dix avec un seul relais en Q1. C’est un circuit où l’on peut dépasser. Cela offre de belles perspectives et j’ai hâte de pouvoir batailler en course."

"Il fallait s’adapter à beaucoup de choses durant le week-end, mais je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli," ajoute Carlos Sainz.

"Ce n’est vraiment pas mal pour nos premières qualifications ensemble ! Ce n’était pas une séance facile, je ne savais pas comment la voiture réagirait aux variations de température et au vent, mais nous avons fait du bon travail et je m’en réjouis. C’est toujours un défi de rejoindre une nouvelle écurie en fin de saison, mais tous les membres de l’équipe et de l’usine ont facilité mon intégration. J’espère une course propre dimanche. Il y a encore du potentiel à venir du côté de la voiture, mais aussi du mien puisque je poursuis mon adaptation. Finir plus haut dans le top dix qu’au départ sera l’objectif."

Pour Alan Permane, Directeur sportif, "les qualifications étaient un peu mi-figue mi-raisin. Tout d’abord, félicitations à Carlos pour son premier week-end fantastique jusqu’à présent. Il est entré assez facilement en Q3 avant de signer un bon tour pour être huitième. Grâce à la pénalité de Max Verstappen, Carlos sera septième sur la grille."

"Du côté de Nico, nous avons délibérément choisi de ne faire qu’un seul relais en Q1, ses pénalités le contraignant à partir du fond de la grille. En évitant Q3, nous aurons toute la liberté de choisir les pneus au départ. Nous sommes optimistes quant à leurs chances d’être tous deux les points. La voiture est efficace, nous avons accompli de grands progrès sur l’aérodynamique vendredi et nous pensons avoir fait un pas en avant ce week-end."