Le Halo continue de faire débat, alors que son introduction a été confirmée pour 2018 et qu’une bonne partie des pilotes se montre opposée à son utilisation. Toutefois, malgré l’embarras causé par le système de protection sur le plan visuel, de nombreux pilotes ne comptent pas remettre en cause leur avenir dans la discipline à cause de cet appendice.

"Je vais continuer à courir, je ne vais évidemment pas prendre ma retraite" affirme Nico Hulkenberg. "Je n’ai jamais été un grand fan du Halo ni d’une quelconque protection à la tête. Je ne le suis toujours pas mais la décision ne m’appartient pas, c’est la FIA qui établit les règles de sécurité et ses besoins. C’est comme ça et j’accepterai ce qui est fait".

"Je pense qu’ils peuvent améliorer son apparence car il n’est pas beau. Cela nous protégera contre les pires accidents, ceux qui sont un accident sur un million. La sécurité est présente et les protections des voitures sont toujours meilleures. Les fixations de roues sont meilleures chaque année et laissent moins de risque de voir un pneu ou une autre pièce lourde voler et je ne suis pas sûr que ces protections soient nécessaires car toutes les autres zones progressent et en dépit de cela, nous avons compromis l’apparence de la voiture".

L’Allemand a égalé son meilleur résultat de l’année à Silverstone avec une sixième place et si son équipier avait marqué autant de points que lui depuis le début de saison, Renault trônerait à la cinquième place du classement des constructeurs. De quoi espérer un bon week-end en Hongrie ?

"J’ai l’impression que ce week-end sera plus révélateur. Silverstone était un pas en avant grâce aux améliorations que nous avons amenées mais en Hongrie, avec les caractéristiques de la piste, nous aurons une meilleure vision de notre vrai niveau. J’ai hâte de voir où nous serons dans la hiérarchie. Nous avons des améliorations supplémentaires, l’équipe est dans une bonne dynamique et tout le monde travaille dur avant chaque course, donc c’est très positif".

Le buzz autour de Renault en ce moment n’est pas lié à Nico Hulkenberg mais plutôt à Robert Kubica, dont les tests effectués au volant d’une ancienne voiture et celui prévu la semaine prochaine sur l’actuelle monoplace laissent penser qu’il pourrait devenir l’équipier de l’Allemand.

"Je pense tout d’abord que c’est un retour fantastique pour lui, personnellement, après l’accident et les difficultés qu’il a traversées. Nous savons tous qu’il était l’un des très bons pilotes avant son accident et qu’il aurait pu avoir une carrière incroyable. Je suivrai comment se passe le test, je ne serai pas là mais je m’y intéresserai car je suis curieux de voir comment cela fonctionnera".

"Ceci dit, je suis détendu au sujet de l’identité de mon équipier. On en a toujours un, on travaille avec, on s’adapte à lui et inversement, et c’est une relation compétitive mais son identité n’a que peu d’importance" tempère Hulkenberg.

Porsche est sur le point d’annoncer son retrait du championnat du monde d’Endurance alors que le constructeur allemand a encore gagné les 24 heures du Mans tout en menant le championnat du monde. Hulkenberg a remporté la classique mancelle avec la marque de Stuttgart et se montre surpris par une telle décision.

"C’est vraiment dommage que Porsche quitte le WEC. Ils sont arrivés, ils sont là depuis quatre ans et viennent de remporter l’épreuve pour la troisième fois consécutive, donc je pense qu’ils ont considéré que la mission était accomplie. Ils cherchent certainement un nouveau défi. Il ne restait déjà plus que deux constructeurs et il faudra désormais un vent de nouveauté, un nouveau défi, mais cela fait clairement un choc" analyse le pilote Renault.