Nico Hulkenberg n’aura aucun problème à avoir un grand nom comme coéquipier en 2018, si Renault F1 se décidait à signer avec quelqu’un d’autre que Jolyon Palmer.

Le pilote allemand est bien au courant des spéculations du paddock mais il reste confiant quant à ses capacités à aller vite face à n’importe qui.

"Je me fous un peu des rumeurs sur les pilotes pour la prochaine saison. Parce qu’elles n’ont aucun impact direct sur moi," commente Hulkenberg.

"Mon avenir chez Renault est assuré pour le long terme, je m’amuse beaucoup dans mon travail pour le développement de l’équipe."

"J’ai bien entendu que Fernando Alonso ou Robert Kubica ont été mentionnés comme de nouveaux équipiers possibles pour moi."

"Pour Robert, un retour en F1 serait définitivement une bonne chose, pour lui comme pour le sport."

"Et pour Fernando, ce serait l’arrivée d’un vrai poids-lourd chez nous, mais ça ne me dérange pas du tout. Ce serait, au contraire, une bonne référence et un bon défi pour moi. Je ne pense pas que j’aurais besoin de me cacher derrière lui."

Cyril Abiteboul a toutefois répété ces derniers jours qu’une signature avec Alonso était improbable, parce que Renault n’est pas prête à jouer le titre. Mais peut-être plus prête que McLaren et Honda...