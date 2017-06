Alors que Jolyon Palmer a décidé de ne plus répondre à des questions sur son avenir, ce dernier étant en pointillés à cause de ses piètres performances, Nico Hulkenberg a lui aussi subi une vague de questions à Bakou au sujet de son équipier et d’un éventuel remplaçant.

"Je ne veux plus répondre à des questions sur mon avenir," a lancé Palmer à Bakou, visiblement irrité.

"Un équipier rapide ne me rendra pas plus rapide" a botté en touche Hulkenberg, ajoutant qu’il n’avait aucune préférence quant à l’identité de celui qui remplacera Palmer, que ce soit en cours de saison ou l’année prochaine.

Fernando Alonso a appuyé la candidature de Robert Kubica, dont les récents essais avec Renault se sont très bien passés, et qui espère revenir en Formule 1, six ans après son grave accident en rallye.

"Je le considère comme le meilleur. Je serais ravi qu’il revienne en Formule 1 mais je ne connais aucun détail sur sa situation. Je lis ici et là qu’il a fait des essais mais je ne le vois pas comme un candidat immédiat chez Renault. Peut-être qu’il est trop tôt pour parler d’un retour" a tempéré l’Espagnol.