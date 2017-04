Renault F1 a enfin marqué ses premiers points de la saison à l’arrivée d’un Grand Prix très disputé sur le circuit international de Bahreïn.

Malgré des progrès constants, concrétisés par une double qualification de Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer dans le top 10, les deux pilotes terminent à de moins bonnes places que leurs positions de départ.

Après 57 tours et des difficultés avec le rythme de course, Hülkenberg termine neuvième après avoir marqué deux arrêts, tandis que Jolyon se classe treizième.

Il a pris le départ en 7e position, avec les pneus super-tendres utilisés en qualifications. Au 13e tour, pendant la neutralisation derrière la voiture de sécurité, il les a changés pour des tendres neufs, avant de finir avec des super-tendres rodés à partir du 36e tour.

"C’est bon de marquer les premiers points de la saison. Je pense avoir fait une bonne course compte-tenu du rythme de la voiture. Je me suis battu au volant et ces deux points constituaient le meilleur résultat possible avec notre strategie. Nous sommes beaucoup mieux en qualifications. Sur les 57 tours de course, nous voyons émerger les domaines dans lesquels nous devons progresser. Nous aurons des évolutions à tester mardi, lorsque je serai au volant. J’espère que cela nous permettra d’améliorer notre rythme de course avant Sotchi."

Palmer était lui 10e sur la grille. Il s’est arrêté au 13e tour – sous régime de safety-car – pour remplacer ses pneus super-tendres de qualifications par des tendres neufs, puis au 37e tour pour des super-tendres rodés.

"C’était une course difficile. Je me suis bien battu avec Alonso et Kvyat après que la voiture de sécurité ait regroupé le peloton. Mais les quelques contacts avec Kvyat n’ont pas arrangé les choses. Je n’avais vraiment pas le rythme pour faire mieux et il me semblait que mes pneux se dégradaient plus vite que ceux de mes adversaires. C’était une soirée difficile, où nous devions composer avec un manque de performance."