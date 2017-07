Renault F1 a égalé son meilleur résultat de l’année avec la sixième place de Nico Hülkenberg au Grand Prix de Grande-Bretagne. La R.S.17 de l’Allemand était partie du cinquième rang sur la grille – le plus haut de la saison – avant une bonne course rapportant huit points à l’équipe.

Hülkenberg était cinquième sur la grille avec ses Pirelli supertendres issus des qualifications. Au vingt-quatrième tour, il les troquait contre un train de tendres neufs. S’il s’inclinait d’abord face à Valtteri Bottas, il parvenait à distancer les Force India.

Alors qu’il semblait en mesure de finir cinquième, une fuite d’échappement provoquait la perte progressive du système de récupération d’énergie. Au volant de sa Red Bull, Daniel Ricciardo en profitait. Hülkenberg s’arrêtait peu après l’arrivée par précaution.

"Nous sommes ravis du résultat d’aujourd’hui. Cette sixième place est une grande victoire pour l’équipe. Nous avons pu réaliser un bon tour en qualifications avant de le concrétiser en course. Notre rythme était bon et nous avons pu rester devant les Force India, ce qui est positif. Sur la fin, nous avons perdu un peu de puissance, notamment en ligne droite. Cela a facilité la tâche de Daniel, mais nous avons pu récupérer une position quand Sebastian (Vettel) a rencontré son problème. C’est un résultat très positif dans l’ensemble. Les nouvelles évolutions ont très bien fonctionné, nous avons pu attaquer avec la voiture et je m’en réjouis pour l’équipe."

Jolyon Palmer s’élançait depuis le onzième rang avec un nouveau jeu de gommes supertendres. Lors du tour de formation, le Britannique signalait une chute de pression hydraulique avant de devoir renoncer avant le départ. Une journée décevante à domicile pour lui.

"C’est vraiment frustrant de devoir renoncer au départ. Nous avions une fuite hydraulique au premier tour. C’était assez rageant puisque je pense que nous étions bien placés. Nous partions onzièmes, avec des pneus neufs, une très bonne voiture et de nombreuses stratégies possibles… Tout était réuni pour avoir des points. J’ai reçu tant de soutien ce week-end que cela aurait été bien d’en marquer. Nous pouvons tout de même constater que la voiture a progressé, mais nous devons désormais nous occuper de la fiabilité."

Renault F1 pointe désormais à sept points seulement de la sixième position du Championnat Constructeurs.