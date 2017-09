Nico Hulkenberg pense que Renault a dépassé ses attentes en termes de compétitivité cette année, même si, pour le moment, elle n’occupe toujours pas la 5e place souhaitée au championnat constructeurs.

Avec 42 points au total, elle n’est plus qu’à 17 unités de Williams. Un écart qui peut être comblé d’ici le drapeau à damier à Abu Dhabi selon le pilote allemand, d’autant plus que la Renault est maintenant régulièrement la 4e force du plateau.

"J’ai une très grande confiance, j’y crois. Je pense que nous sommes sur la bonne route," dit-il.

"Il reste encore beaucoup de choses à faire à Enstone, dans l’équipe de course, mais tout le monde avance dans la bonne direction."

"Si on prend le développement de la voiture et sa compétitivité, depuis le début de l’année, nous avons dépassé nos attentes. Je pense que nous sommes plus performants que prévu, c’est en tout cas mon impression, par rapport à ce que j’attendais personnellement."

"Cette année a été plutôt bonne jusqu’à présent."

Hulkenberg s’attend donc à des progrès encore l’année prochaine. Renault F1 pourrait se retrouver en confrontation directe avec McLaren... et son moteur Renault.

"Oui, ils ont déjà une très bonne voiture maintenant et si nous leur donnons notre moteur, il est certain qu’ils seront l’un de nos rivaux principaux l’an prochain. En tout cas je m’y attends. Donc nous avons besoin de faire du bon travail pendant l’hiver."