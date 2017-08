Cette année est la 5e saison complète que Nico Hülkenberg effectue en tant que pilote titulaire de Formule 1.

Les pilotes de la catégorie reine sont souvent considérés comme les meilleurs pilotes de course automobile du monde, ce qui fait rêver les foules. Mais l’Allemand rappelle toutefois qu’il n’y a pas que des avantages à ce genre de vie.

Le pilote Renault reconnaît d’abord qu’il n’a pas à se plaindre : il est très heureux de sa situation.

"C’est une vie vraiment pas mal, c’est un travail génial, je me sens très bien," admet-il.

Mais un des revers de la médaille est justement la célébrité, ce que tous les pilotes de F1 n’apprécient pas forcément.

"Certains d’entre nous diraient peut-être que nous sommes plus exposés publiquement que d’autres personnes. Personnellement, ce n’est pas un problème pour moi, mais par exemple, pour Sebastian Vettel, c’est sûrement plus difficile de circuler librement en Allemagne. C’est sûrement l’ombre au tableau de notre travail."

Les déplacements incessants sont une autre contrainte, alors que les voyages font rêver bon nombre de personnes.

"C’est ce que dit vraisemblablement quelqu’un qui ne voyage pas beaucoup et qui a des horaires de travail classiques, entre 9h et 17h. Je crois que ceux qui voyagent beaucoup peuvent comprendre que c’est certes cool, mais que c’est également vraiment épuisant. Tu es en partie vidé et tu as le décalage horaire. Malgré le fait que tu te trouves à des endroits géniaux, tu n’as aucune envie de sortir de ta chambre d’hôtel."

Mais ce que Nico Hülkenberg apprécie le moins, c’est un détail auquel on ne pense pas toujours.

"Je déteste comme la peste le fait de vivre dans mes valises. Devoir choisir quel pantalon, quel pull j’emporte avec moi. En fait, je laisse ma valise toujours à portée de main sans vraiment y toucher, jusqu’au week-end de course suivant. Toute personne qui a voyagé pendant des années comprend tout à fait de quoi je parle."

Mais le pilote qui va bientôt souffler ses 30 bougies tient à clarifier qu’il n’a pas à se plaindre. Le statut de pilote de F1 a aussi ses avantages, notamment, auprès de la gente féminine, même s’il refuse de trop s’étendre sur le sujet.

"C’est plus facile avec les femmes... ce serait triste si cela ne marchait plus," dit-il avec le sourire.

"Je crois que j’ai un bon feeling avec les gens, dans la mesure où c’est plus ou moins rapidement clair pourquoi certaines personnes rentrent en contact avec toi. Je n’ai pas beaucoup de problème avec cela... "