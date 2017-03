Jolyon Palmer et Nico Hülkenberg se sont relayés aujourd’hui au volant de la R.S.17 sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Jolyon a effectué 51 tours au cours de la matinée, avec un meilleur temps en 1’21’’396, soit la quatrième performance de la journée. L’après-midi, Nico a couvert 42 tours avec un chrono de 1’21’’791, ce qui le place au cinquième rang de la hiérarchie. Les deux pilotes seront à nouveau en action demain.

La quatrième et dernière journée de cette première séance d’essais se déroulera sur une piste mouillée, avec Nico en action le matin, suivi de Jolyon après la pause.

"Ce n’était pas le meilleur début et j’ai été surpris en pneus froids. À part cela nous avons bien progressé avec les réglages, dans la continuité de cette semaine. Je suis satisfait de là où nous sommes et il semblerait que nous progressions à chaque fois que nous prenons la piste. La voiture semble logique à comprendre pour les ingénieurs et les pilotes, cela rend le développement d’autant plus facile. J’ai fait 51 tours ce matin, ce qui est plutôt satisfaisant. Nous apprenons en permanence et je pense que cela se voit au niveau de la performance," commente Jolyon Palmer.

Nico Hülkenberg ajoute : "Nous avons bouclé plus de tours aujourd’hui et c’est positif. Mon temps de roulage au cours de l’après-midi a été réduit par quelques soucis mineurs, mais ces 42 tours nous ont permis d’effectuer un travail de qualité. Nous améliorons constamment notre compréhension de la voiture et j’ai moi-même appris pas mal de petites choses. Demain nous roulerons sur une piste humide et ce sera encore intéressant. Je suis assez curieux à l’idée de rouler dans ces conditions, avec des températures encore fraiches dans la matinée. Cela pourrait même être amusant !"

Alan Permane, Directeur sportif, note que "cette journée a été productive avec les deux pilotes et nous avons eu de bons retours sur les différents éléments testés. L’équipe a fait de gros progrès sur les réglages et nous avons bouclé un nombre suffisant de runs longs. Cela participe à notre collecte de données et à notre compréhension. Nous avons véritablement utilisé les pneus Pirelli tendres pour la première fois et nous avons constaté qu’ils permettent un bon rythme par rapport aux gommes medium. Nous sommes très contents de ce que nous avons vu aujourd’hui sur l’appui aérodynamique et l’usure des pneus. Nous avons une bonne base sur laquelle travailler la semaine prochaine."