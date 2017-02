La pause hivernale a été pour le moins agitée avec le jeu des chaises musicales qui s´est prolongé, à cause de la place libérée par Nico Rosberg chez Mercedes. Beaucoup de pilotes ont convoité ce cockpit, ou ont regretté de ne pas avoir la possibilité de prétendre à ce baquet.

Ce n´est pas le cas de Nico Hülkenberg, qui assure être très bien chez Renault. L´Allemand sait ce qu´il veut et n´est pas du genre à se tourner vers le passé : c´est l´avenir qui l´intéresse, avec son projet d´accomplir de grandes choses avec la marque au Losange.

Lorsque Valterri Bottas a été nommé pilote titulaire Mercedes pour remplacer Nico Rosberg soudainement parti, beaucoup de figures du paddock ont pensé que Hülkenberg avait raté le coche, en étant déjà impliqué chez Renault. Est-ce que l´Allemand s´est dit la même chose ?

« Bien sûr, c´est alléchant quand un cockpit se libère tout à coup, et qu´il est spéculé de toute part sur qui va l´occuper. Alors, on se dit à ce moment-là que ce serait bien de pouvoir s´assoir dans une telle voiture. Mais ici, chez Renault, je peux jouer le rôle d´une sorte de chef de projet, de me construire quelque chose avec l´équipe. Cela a aussi son charme. Je le vois maintenant comme ma mission, et j´espère que nous arriverons aussi au sommet. »

Concernant le départ de Nico Rosberg, le pilote de 29 ans a été très surpris, comme tout le monde en F1.

« Je ne m´y attendais pas. Il aurait pu en tant que champion du monde s´affirmer, libre de toute pression. Il a atteint un but énorme. De prime abord, c´est tout à fait incompréhensible. C´était dans tous les cas courageux de prendre une telle décision, d´arrêter au sommet. Nous sommes tous différents. Nous ne pouvons juger ce genre de choses que pour nous-même. Nico n´est pas tombé sur la tête. Il sait ce qu´il peut entreprendre. Il va se chercher un projet et il va s´y atteler. Je ne me fais aucun souci pour lui. »

Même si, contrairement à l´an dernier, les dates du Grand Prix de Bakou n´empièteront pas sur les 24h du Mans, Hülkenberg, qui a remporté la course légendaire en 2015, n´a pas l´intention de réitérer l´expérience cette année. Tout le monde a dans l´esprit l´accident de Pascal Wehrlein lors de la Course des Champions il y a quelques semaines, causant le forfait du pilote pour les premiers essais à Barcelone la semaine prochaine.

« Non, cela n´a rien à voir avec Pascal, ou à ce qui lui est arrivé. Je n´ai pas vraiment l´appétit de faire cela cette année. Lorsque tu es engagé avec un constructeur, alors tu es engagé – avec Force India (l´écurie pour laquelle il pilotait quand il avait participé au Mans), il n´y avait aucun constructeur impliqué, alors c´était de toute façon plus facile dès le début. Le bon parcours, c´est maintenant. J´ai été aux 24 heures du Mans, je l´ai fait et j´ai été vraiment heureux et chanceux de l´avoir gagné. Laissons les choses comme elles sont, et je pourrais y revenir dans le futur. »