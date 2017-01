Nico Hulkenberg a longtemps attendu une place dans un top team et il a fini par l’avoir en rejoignant Renault F1.

Mais l’Allemand aurait-il pu avoir encore mieux ? En rejoignant Mercedes, s’il avait décidé de rester chez Force India une année de plus ?

"Mercedes est un partenaire à long terme de Force India et nous avons fait des activités promotionnelles ensemble, à Hockenheim, cet été. Nico (Rosberg) aurait pu me dire en toute discrétion qu’il partirait au cas où il obtenait le titre !" plaisante aujourd’hui Hulkenberg.

"Mais mon but était d’avoir une place dans une équipe d’usine et c’est ce que j’ai réussi à avoir en signant avec Renault. Cette équipe, comme moi, avons des objectifs à atteindre."

Et ces objectifs sont évidemment d’atteindre rapidement les podiums des Grands Prix, avant de viser les victoires et les titres.

"2017 sera encore une année de construction pour l’équipe," tempère l’Allemand. "Il faut être réaliste, Renault sort d’une année assez difficile. L’équipe Lotus qu’ils ont rachetée était dans une situation très délicate, ils n’ont pas pu faire grand chose en matière de développement avec cette voiture."

"J’espère que la prochaine saison sera meilleure déjà mais je ne m’attends pas non plus à être régulièrement dans le top 6. Même le top 10 pourrait être encore un défi pour nous. Il faut du temps pour mettre en place de bonnes infrastructures, que les bonnes personnes trouvent leurs marques pour bien collaborer et ensuite pour développer la voiture."