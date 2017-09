Le pilote Renault F1 Nico Hülkenberg a signé le huitième temps des qualifications disputées sur le Circuit International de Sepang. Il entre donc une nouvelle fois en Q3.

Son équipier Jolyon Palmer, qui a été proche de l’Allemand, n’a pas eu cette chance. Il s’élancera de la douzième place du dernier Grand Prix de Malaisie.

"Je suis assez content de la séance d’aujourd’hui. Nous avons lutté tout le week-end avec l’équilibre et la vitesse. Nous n’étions pas sûrs d’entrer en Q3, donc je suis assez satisfait du résultat. Nous attaquerons demain pour faire un peu mieux et devancer les McLaren et les Force India," déclare Nico Hülkenberg.

"Je suis légèrement déçu de ne pas finir dans le top dix," ajoute Jolyon Palmer.

"Nous avions un bon rythme, mais nous l’avons finalement manqué de justesse. Demain, nous partirons douzièmes et j’espère progresser. Nous n’avons que deux places à gagner pour entrer dans les points. Tout peut se passer dans les premiers virages, donc nous devrions y arriver."

Alan Permane, Directeur sportif, reconnait que Renault a eu des difficultés à trouver le bon équilibre, mais l’équipe est bien placée pour demain.

"Les qualifications d’aujourd’hui étaient un peu frustrantes, nous aurions aimé mener les deux voitures en Q3. Nous avons un peu plus de mal en Malaisie que sur les derniers rendez-vous. Ce week-end, l’équilibre de la monoplace n’est pas celui que nous voudrions et malgré nos améliorations, nous ne sommes pas totalement satisfaits. Cela étant, les pilotes étaient beaucoup plus heureux vendredi lors de leurs relais avec une forte charge d’essence. Cela nous donne confiance en vue de la course demain. Nico s’élancera en huitième position derrière les McLaren et les Force India. Il est bien placé pour marquer de bons points. Jolyon a fait un bon travail et il partira douzième, une place lui permettant assurément de viser les points."