Nico Hülkenberg a mené Renault F1 à son troisième top dix consécutif en qualifications, une nouvelle bonne performance à mettre à son crédit

Dimanche, l’Allemand occupera la huitième place sur la grille de départ du Grand Prix de Russie.

"Je pense que c’était le mieux que nous pouvions faire avec notre package actuel. De ce point de vue, l’après-midi était donc satisfaisant. La course sera le vrai défi. Jusqu’ici, notre rythme a été plus difficile en course cette saison. Avec nos dernières améliorations, demain nous permettra de juger où en est la voiture. Nous allons attaquer comme toujours en espérant rapporter de bons points."

S’il avait manqué une grande partie des EL3 en raison du remplacement de son groupe propulseur, Jolyon Palmer semblait également avoir le rythme pour se hisser dans les dix premiers pour demain. Un passage sur un vibreur dans son dernier tour en Q1 l’éliminait en l’envoyant dans le mur de pneus.

"Je dois adresser un grand merci à tous les membres de mon équipe et tous ceux qui ont travaillé si dur dans le garage ce week-end. Ils ont vraiment été incroyables et il y a encore un peu de travail qui les attend. J’attaquais fort et j’ai trop emprunté le vibreur, ce qui m’a envoyé vers le mur de pneus. J’étais légèrement en difficulté après avoir manqué les EL3, mais tout peut arriver en course donc j’espère de meilleurs lendemains."

Alan Permane, Directeur Sportif, souligne que "c’est bon d’avoir à nouveau une voiture dans le top dix. Nico s’est imposé comme un pilote régulier en Q3. C’est excellent et nous sommes convaincus que la voiture en a encore davantage en réserve avec nos prochaines améliorations. Malheureusement pour Jolyon, il avait aisément le rythme pour entrer en Q3, mais il devait en être autrement aujourd’hui."

"La course de Nico semble être ouverte vu sa position de départ. Jolyon n’est pas idéalement placé, donc nous étudierons la moindre opportunité stratégique pour exploiter au maximum le rythme de la voiture," conclut-il.