Renault a choisi le Grand Prix F1 de Monaco pour dévoiler sa nouvelle Mégane R.S, pilotée par Nico Hülkenberg. Le stickage jaune et noir inspirée de la nouvelle identité visuelle de Renault Sport laisse déjà deviner les lignes ultra sportives et affirmées du nouveau modèle.

« Aujourd’hui quoi de plus fort et de plus symbolique que les 40 ans de Renault en F1 pour faire une première apparition » explique Patrice Ratti, Directeur Général de Renault Sport Cars.

Quant au pilote de F1, Nico Hülkenberg, il est déjà très enthousiaste.

« Renault Sport a fait un très bon travail sur les performances. J’ai pu tester la nouvelle Mégane R.S. lors de son développement sur la Nordschleife (photo) et j’ai apprécié, dès le premier tour de piste, l’excellence de son châssis. Quel plaisir de la conduire aujourd’hui sur le circuit mythique de Monaco ! ».

En compagnie de Nico Hulkenberg, sur la piste de Monaco, on a retrouvé comme prévu Alain Prost et Jean-Pierre Jabouille.

Jabouille roulait avec la RS01, la toute première F1 à moteur turbocompressé, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 1977. À ses côtés, Prost, quadruple Champion du Monde de F1, Ambassadeur Renault et conseiller spécial de Renault Sport Racing, a retrouvé sa RE 40 de 1983.