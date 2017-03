Nico Hülkenberg a mené Renault Sport Formula One Team au douzième rang des qualifications du Grand Prix d’Australie tandis que Jolyon Palmer connaissait une séance difficile à l’issue de laquelle il se positionnera en vingtième place sur la grille de départ de l’Albert Park.

En Q2, Nico a signé un tour en 1’24’’975, manquant le top dix pour moins d’un dixième de seconde. Plus tôt dans la journée, l’Allemand avait réalisé le cinquième temps en EL3.

"C’était une première séance de qualifications solide avec l’équipe. Nous n’étions qu’à un dixième de la Q3. C’était vraiment jouable, mais j’ai manqué de réussite en luttant un peu avec l’équilibre et l’adhérence sur mon tour le plus rapide en Q2. C’est dur de prévoir à quoi s’attendre demain, mais le peloton est très serré. Ce devrait être une belle bataille en course et l’objectif n’est autre que des points," commente Nico Hülkenberg

Jolyon Palmer a indiqué juste après les qualifications avoir eu un vrai souci avec sa voiture. Avec un peu plus de recul, le Britannique s’est calmé.

"Ce n’est pas vraiment ce qui était prévu aujourd’hui. Je n’avais aucune adhérence et j’ai lutté avec les freins. Nous avons besoin de savoir ce qui a mal fonctionné. J’ai eu des mots durs tout à l’heure, j’étais très frustré,"

"Hier, la voiture semblait bien meilleure et j’étais plus rapide en pneus tendres avec une charge de carburant bien plus élevée. Jusqu’à présent, le week-end est assez éloigné du début de saison que j’ambitionnais, mais attendons de voir ce qui arrivera durant la course."