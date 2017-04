Nico Hulkenberg a marqué les premiers points de Renault F1 ce week-end, à Bahreïn, mais l’Allemand admet qu’il y a encore beaucoup de travail pour améliorer la RS17.

L’ancien pilote Force India, qui a enfin réussi à rejoindre une équipe d’usine, lance qu’il y a "un bon paquet de choses" qu’il n’aime pas sur sa Formule 1 actuelle. De quoi motiver les ingénieurs d’Enstone ?

"Oui, enfin tout est relatif ! Pour les gens qui sont 15e ou pire, c’est probablement bien pire mais je m’en fous," déclare Hulkenberg.

"C’est moi qui suis dans la voiture et mon travail est de pointer du doigt à l’équipe tout ce qui ne va pas, où sont les problèmes et sur quoi nous devons nous concentrer pour le développement. Il est bon de voir que nous avons le rythme sur un tour et que celui sur les longs relais s’améliore. Mais nous ne pouvons que constater que nous avons beaucoup de domaines à revoir."

"C’est aussi un signe qu’il y a beaucoup de potentiel dans cette voiture et que la base est donc bonne pour l’avenir."

L’Allemand a pu voir les premiers fruits du travail de développement de Renault à Bahreïn, lors de la première journée des essais privés.

"Oui il y a de bonnes évolutions à venir lors des deux prochains mois. Nous commençons à les voir arriver. Nous devrions les tester, vérifier que tout fonctionne et qu’elles font ce qu’on leur demande. Il y a en tout cas beaucoup de travail à l’usine sur le développement."

"Nous avons une bonne structure en place mais nous devons prouver que c’est la bonne," conclut-il. "Pour l’instant, tout va bien. Il n’y a pas de gros manque ici ou là. Il y a juste de la place pour progresser un peu partout. Tout est dans les détails. Il y a beaucoup de travail parce qu’il faut redoubler d’efforts si on veut progresser ET rattraper les meilleurs."