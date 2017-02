Après plusieurs années encourageantes passées chez Force India, Nico Hulkenberg va découvrir cette saison une écurie d’usine, Renault. Même si l’équipe tricolore bénéficie du soutien d’un puissant constructeur automobile, elle devrait tout de même s’inspirer de la philosophie de la petite écurie indienne – la philosophie de la simplicité - si l’on en croit du moins l’Allemand.

« Ce qui est simple est bon, très souvent. Quelques grandes écuries ont beaucoup de ressources et elles se perdent parfois dans la complexité du sport et de l’ingénierie. Chez Force India, je pense que nous étions très bons pour garder les choses simples, en se concentrant sur ce qui était important. Et de cette manière, nous avions pas mal de succès. »

Nico Hulkenberg a donc décidé de quitter le 4e du dernier championnat du monde pour une équipe qui n’a marqué que 9 points la saison dernière. N’a-t-il pas peur d’avoir fait un bond en arrière ?

« Je ne suis pas du tout nerveux en réalité, je suis excité » assure-t-il. « Oui, il y a beaucoup de travail devant nous, mais je trouve cela excitant. Je sais ce que Renault est en train de faire, je connais les plans pour le court terme comme pour le long terme, et ça me semble encourageant. »

Chez Renault, Nico Hulkenberg gagnera plus certes plus d’argent, mais n’aura plus la possibilité de courir au Mans, comme avec Porsche en 2015 – et ce, même si le conflit de calendrier entre le Grand Prix de Bakou et les 24 Heures a été résolu en 2017.

« Ce ne sera pas le cas pour les prochaines années. J’aimerais toujours le refaire un jour, mais avec le calendrier de l’an dernier, de toute façon… En 2015, je pense que le calendrier était un peu plus décontracté. Il y a de plus en plus de choses qui s’accumulent, donc vous devez vous assurer que vous pouvez faire les deux. Je pense que les choses sont bien telles qu’elles sont. Je peux toujours revenir au Mans un peu plus tard ».

En 2015, Force India avait laissé Nico Hulkenberg défendre ses chances au Mans. On connaît la suite : le pilote allemand avait réalisé un exploit sensationnel en remportant l’épreuve sarthoise.