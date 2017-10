Nico Hulkenberg va découvrir son nouvel équipier demain dès les premiers essais libres sur le circuit des Amériques à Austin, en la personne de Carlos Sainz. L’Allemand s’attend à avoir un rival plus coriace mais espère que leur relation de travail sera bonne.

"Je pense qu’il me rendra la vie plus difficile que je ne l’ai eue jusqu’ici cette année" reconnaît Hulkenberg. "Plusieurs défis l’attendent, changer d’équipe en fin de saison n’est pas ce qui se fait de plus facile. Il va devoir s’habituer à la voiture, à l’équipe et aux gens mais je suis sûr qu’il sera rapidement au niveau. J’ai hâte de travailler avec lui, nous aurons quatre courses importantes devant nous et nous devrons faire du bon travail".

Cependant, il ne s’inquiète pas de devoir repartir de zéro au niveau de ses habitudes : "On pourrait penser que ce serait le cas mais j’ai fait une belle saison jusqu’ici et je dois juste continuer à travailler de la même manière, ça a bien fonctionné et je suis bien placé. Je suis confiant, j’aime ce que je fais et je ne serai pas trop distrait. Je dois me concentrer, donner le meilleur de moi-même et je pense que tout ira bien".

Renault a beaucoup progressé depuis l’an dernier, et même depuis le début d’année. En effet, la saison a commencé délicatement pour Renault qui se battait avec Sauber et McLaren en fond de grille, pour finalement terminer la saison en jouant la Q3 et les points sur la plupart des circuits.

"Cela a été réussi grâce au travail, au développement et tout le monde a fait du bon travail durant les derniers mois à l’usine. Nous avons amené des évolutions qui ont transformé la voiture en une monoplace bien plus performante sur tous les circuits. Comme je l’ai dit, nous avons encore à faire cette saison, nous ne voulons pas finir où nous sommes actuellement classés au championnat et ces quatre courses seront importantes".

Il ne s’attend toutefois pas à se mêler à la lutte pour la victoire en 2018 : "Ce serait trop demander si l’on voit les écarts actuels. C’est une tâche difficile de réduire cet écart, je pense que si nous pouvons le réduire de moitié, nous aurons fait un bon travail. Ce n’est pas que nous ne faisons pas du bon travail, mais il faudra rattraper autant que possible le retard".

Hulkenberg a également son idée pour une nouvelle destination si la Formule 1 venait à organiser une deuxième course aux Etats-Unis : "Je dirais Miami car c’est une ville amusante et organiser un Grand Prix là-bas serait amusant et spectaculaire".