À une seconde des points à Melbourne, le pilote Renault F1 Nico Hülkenberg veut résolument mieux finir à Shanghai.

Quel est votre état d’esprit en vous rendant en Chine et à Shanghai ?

Je vais tout donner pour les points. C’était un peu frustrant en Australie, car nous aurions pu faire mieux vu le rythme de notre voiture. Hélas, le trafic était un problème la majorité du temps. La stratégie des pneumatiques n’a pas aidé non plus. Nous sommes apparemment dans le peloton. Certains concurrents ont un peu d’avance, mais ils sont parfaitement à notre portée. Shanghai est un tracé très différent de l’Albert Park. Voyons donc ce qu’il s’y passera.

Quel est votre avis sur le circuit international de Shanghai ?

La piste est célèbre pour son interminable enchaînement des deux premiers virages. C’est piégeux puisqu’il est facile d’y rentrer trop fort, surtout en qualifications, et il détruit le pneu avant gauche. Comme le virage se prolonge après une entrée très rapide, vous êtes comme aspiré. Plus il se resserre, plus vous perdez de la vitesse et il semble ne jamais finir jusqu’au moment où vous vous retrouvez dans le troisième virage, étroit et en dévers.

Dans le passé, la gestion des pneus y était difficile. Le virage 13, également une longue courbe à droite, réduisait encore plus leur durée de vie. Les gommes et les voitures sont très différentes cette année, donc il y aura beaucoup à apprendre vendredi.

Le reste du tour a un peu de tout, des basses et des hautes vitesses. Cela complique la recherche de réglages équilibrés. La grande ligne droite vous laisse assez de temps pour remplir votre déclaration de revenus et prendre un expresso tant vous y êtes longtemps pied au plancher. Il faut ensuite se réveiller pour taper fort dans les freins. Un freinage réussi y est capital, le virage étant très important.

Que vous inspire votre nouvelle équipe après une course ?

Je me sens complètement chez moi et je sais que nous pouvons réaliser de belles choses ensemble. C’est de toute évidence une grande structure et le début d’une longue aventure. C’est génial d’en faire partie. Tout le monde travaille dur main dans la main.