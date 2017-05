Dans la foulée du meilleur résultat de l’histoire de l’équipe Renault F1, avec sa sixième place en Espagne, le résident monégasque Nico Hülkenberg retrouve un terrain familier lui offrant toujours plus de confiance pour augmenter son compteur.

"Il n’y a pas deux circuits comme Monaco. C’est le moment fort de l’année. C’est unique et particulier dans tous les sens du terme. Il me tarde vraiment d’y être puisqu’il s’agit probablement du Grand Prix le plus glamour du calendrier. Aucun autre endroit ne procure autant de frissons et de sensations," confie le pilote allemand.

Il recense de nombreux défis à relever dans la Principauté.

"Ce n’est pas la piste la plus exigeante physiquement, mais il faut vraiment se concentrer et être très précis. Les vitesses sont faibles, tout comme les forces G, mais on est vraiment sollicité, d’où l’importance d’être concentré. Une erreur vous met dans le mur et achève votre course. Tout repose sur la confiance pour le pilote. Les dépassements sont durs, mais c’est une épreuve passionnante et un immense challenge. J’adore vraiment piloter à Monaco."

Est-il confiant avant ce week-end, qui pourrait convenir davantage à sa Renault RS17 que les précédents Grands Prix ?

"Le tracé devrait nous convenir, notamment avec les pneus supertendres et ultratendres," reconnait-il. "J’ai hâte d’être à dimanche et je vise évidemment un beau résultat. J’y avais été assez performant l’an passé et les nouvelles voitures apporteront encore plus de sensations. Il faut un bon rythme, être en harmonie avec soi et à l’aise avec la monoplace. Il peut être difficile d’y gagner du temps, mais j’ai bien réussi ces dernières années. Espérons donc une autre prestation solide !"

La clé de la réussite sur une piste en ville telle que Monaco ? La patience..

"On doit y aller pas à pas, séance après séance. La chose à éviter à tout prix est le mur. Cela mine la confiance. En qualifications, on atteint un sommet en prenant davantage de risques, en se rapprochant des rails et en frôlant vraiment les limites. Les rues sont néanmoins nos hôtes et nous savons ce que cela implique. Il faut raison garder et être pleinement concentré sur notre tâche."

Et l’Allemand souligne à quel point il est agréable de courir à quelques centaines de mètres à peine de son quartier de résidence.

"Je fais régulièrement du scooter et du vélo sur le circuit, parfois même dans le tunnel ! C’est un peu bizarre de rentrer chez soi chaque soir entre les sessions, mais cela change de la routine habituelle !"