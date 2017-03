Malgré des essais hivernaux un peu plus rassurants que ceux de l’an dernier, Nico Hulkenberg s’inquiète du défi qui attend Renault et ne se montre pas confiant quant à la capacité de l’équipe à marquer des points.

"Renault est bien mieux placée que l’an dernier" a toutefois assuré Hulkenberg. "L’équipe se rapproche du milieu de peloton, les points seront difficiles à atteindre car je pense que quatre ou cinq équipes sont clairement devant nous. Il ne restera plus beaucoup de place et ce sera compliqué".

Le problème identifié sur l’ERS du moteur Renault en première semaine a été confirmé ces derniers jours par des problèmes mécaniques à répétition, tant pour l’équipe française que pour les équipes clientes du moteur au losange.

"Nous avions quelques interrogations cette semaine" poursuit l’Allemand. "Nous avons trouvé quelques réponses, nous comprenons mieux le niveau de performance de la voiture, c’était une journée productive. Nous avons le potentiel pour aller plus vite et il nous reste beaucoup de travail, mais l’année est longue et j’espère que nous progresserons".

"Nous n’avons pas atteint le niveau attendu car nous avons découvert quelques petites choses qui n’étaient pas comme nous aurions souhaité. C’est comme ça, nous devons maintenant travailler dur pour progresser et aller dans la bonne direction. Nous aurions aimé faire un peu plus de travail sur les réglages mais qui n’ont pas pu être effectués à cause de problèmes de fiabilité".

"Nous n’avons pas pu faire tout ce que nous espérions" résume ’Hulk’, pour conclure.