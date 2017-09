Nico Hulkenberg a préféré plaisanter à Singapour du nouveau record qu’il devrait, sauf miracle, voler à Adrian Sutil, son compatriote, ce week-end.

Comme nous vous le rapportions le week-end dernier, Hulkenberg pourrait décrocher le record du plus grand nombre de courses disputées sans aucun podium en F1. Sa 129e, ce week-end, contre 128 en tout pour Adrian Sutil.

"J’ai dû travailler longtemps et vraiment très fort pour enfin arriver à ce moment et prendre ce titre à Adrian afin d’avoir le record. Je suis impatient !" lance-t-il en plaisantant.

"L’ère Sutil sera finie ce week-end, l’ère Hulkenberg va démarrer. J’ai hâte d’y être."

Hulkenberg est passé près du podium à deux reprises notamment.

"Probablement l’an dernier, à Monaco (avec Force India). Et il y a évidemment le Brésil en 2010 (avec Williams). Ce sont les deux plus grandes opportunités (ratées) qui me viennent à l’esprit."