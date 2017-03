Nico Hülkenberg est gonflé à bloc et prêt pour son premier Grand Prix avec Renault Sport Formula One Team.

Que pensez-vous de la première course de l’année ?

J’aime me rendre en Australie et à Melbourne. J’y suis vraiment à l’aise. C’est un endroit merveilleux, rempli de personnes fantastiques, où l’atmosphère est très détendue. L’Albert Park en lui-même est tout simplement magnifique, surtout quand on y pilote le matin et que l’on voit le public déjà présent. Le soutien y est vraiment intense. C’est formidable de voir autant de gens venir pour nous.

Nouvelle saison, nouveau règlement, nouvelles voitures, nouvelle équipe… Quelles sont vos attentes ?

Les nouveautés sont nombreuses, mais les règles du jeu sont les mêmes. Je suis heureux dans ma nouvelle maison et il y avait beaucoup à apprendre durant les essais : des nouveaux noms, des nouveaux visages, et même un nouveau volant. Tout a été positif néanmoins. Et surtout, les nouvelles monoplaces sont extrêmement rapides et offrent beaucoup de plaisir !

La première course de l’année sera très excitante. Le pilotage se rapproche de spectaculaires montagnes russes très véloces. Les voitures sont bien plus exigeantes qu’auparavant. Il faut lutter maintenant ! Les pneus permettent d’attaquer plus sur chaque tour afin de pouvoir les exploiter en étant à la limite. La charge de travail augmente, et c’est bien plus éprouvant !

Sur le plan des performances, je nous situe pour l’heure en milieu de tableau. Le rythme est toutefois solide. De là, nous pouvons progresser étape par étape pour construire notre ascension. Ce sera difficile, des équipes très performantes et bien établies sont devant nous, mais nous avons tout ce dont nous avons besoin pour jouer les points. Ce devrait être une belle année.

À quoi ressemble l’Albert Park au niveau du pilotage ?

Le circuit est assez cool, agréable et exigeant. C’est toujours le coup d’envoi de la saison et tout le monde est très enthousiaste à l’idée d’y être afin de découvrir comment les nouvelles voitures se comporteront en course. Ce sera plus rapide, un aspect intéressant pour les pilotes, mais encore plus pour les fans qui verront de leurs propres yeux la différence par rapport à l’année dernière.

Le deuxième secteur constitue probablement ma partie préférée du tracé. Après les virages 3 et 4, il y a un virage à droite très rapide dont la sortie sans dégagement se referme. Ensuite, il y a la courbe à droite sous les arbres, bosselée à son entrée, avec de beaux vibreurs. Enfin, dans le dernier secteur, le gauche très rapide est assez excitant. C’est une excellente piste avec des sections assez rapides, même si c’est en ville. Vous avez vraiment l’impression d’être au cœur du parc quand vous passez sous les arbres, et l’on y retrouve quelques défis techniques qui piégeront les imprudents.

L’approche a-t-elle changé en vue de votre première course de la saison ?

Une fois que vous êtes dans la voiture, sur la grille, à regarder les feux, les affaires reprennent. Allons-y !