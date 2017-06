Avec la saison 2017, c’est le début d’un projet de longue haleine pour Nico Hülkenberg : progresser, avec Renault F1, pour viser à terme les podiums puis les victoires et, enfin les titres mondiaux.

Des objectifs qui semblent encore bien difficiles à atteindre puisque l’Allemand ne pointe qu’à la 11e place du classement des pilotes, avec seulement 11 points à son actif. Des arrivées dans le top 10 certes, mais loin des podiums.

L’ancien pilote Force India, aujourd’hui âgé de 29 ans, se dit malgré tout très heureux de piloter pour la marque au Losange... même si le temps file.

"Finir en tête d’une course, j’ai envie de revivre ça un jour. C’est quelque-chose que j’ai prévu sur le long terme," confie Hülkenberg.

"Ce genre de grands défis m’a toujours stimulé, dans chaque équipe pour laquelle j’ai pu rouler. Je le vois comme faisant partie de la vie d’un pilote de Formule 1."

Pour le pilote Renault F1, les perspectives sont toutefois bien plus alléchantes que celles qu’il avait lors des dernières années.

"Chez Force India, l’avenir était très clair et ce qui aurait été possible de faire aussi. De solides performances mais pas de victoires. Maintenant, chez Renault, nous nous trouvons là où je m’attendais. En comparaison avec l’an dernier c’est OK. Je ne suis pas frustré. Il y a eu d’autres moments dans ma carrière où je l’ai été."

"La base est bonne et solide, mais quand on veut remporter des victoires et des titres, le diable se cache dans les détails. Mais il n’y a aucun domaine qui puisse être considéré chez nous comme faible," conclut-il.