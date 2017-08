Juste après le Grand Prix de Hongrie, dimanche dernier, le conflit qui a éclaté entre Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen a retenu toute l´attention.

Le pilote Renault a provoqué une confrontation avec le Danois, juste après la course dans la zone médias, à la suite de ce que Hülkenberg considère comme une action sale et anti-sportive de la part de Magnussen. Le pilote Haas a tassé l’Allemand, envoyant ce dernier dans l’herbe.

Après avoir entendu les remarques piquantes d’Hülkenberg, Magnussen a répliqué avec un très poétique : "Suce-moi les couilles chéri !"

La frénésie générée par cet échange a supplanté nombre d’évènements qui ont eu lieu en course, et cet engouement surprend Hülkenberg.

"J’aurais souhaité qu’il y ait beaucoup plus de personnes qui parlent de la course plutôt que de cet échange avec Kevin," dit-il aujourd’hui.

"En ce moment, nous avons des défis en Formule 1 plus importants que les couilles d’un Danois qui veut se prendre pour Verstappen," ajoute l’Allemand. Max appréciera au passage...

"Je ne suis pas le genre de gars qui fait tout pour gagner la faveur du public après la course, et je n’ai pas besoin d’insulter quelqu’un. Si j’ai un problème avec une personne, je vais à sa rencontre et je lui dis ma manière de penser."

"Mais les fans sont heureux de voir un sport dans lequel la compétition est vivante avec quelqu’un qui dit ce qu’il pense. C’est la chose plaisante en Formule 1, en particulier avec des fortes têtes et des personnes sensibles."

"Avec Kevin, c’est comme avoir un petit frère. Tu sais qu’il n’est pas capable de se défendre lui-même autrement que comme ça. Donc, c’est facile de prendre ses remarques le sourire aux lèvres."