Force India vient de signer le meilleur résultat de son histoire en Formule 1 avec une impressionnante 4e place au championnat des constructeurs. L’an prochain, les dirigeants de l’écurie indienne ne manquent pas d’ambition et visent un top 3 mondial.

Ancien pilote de la maison, désormais sous contrat avec Renault, Nico Hulkenberg pense pourtant que Force India n’a pas les ressources nécessaires pour se hisser à un tel niveau de compétition, à moins de surmonter des obstacles considérables.

« C’est difficile à prédire », a commenté le pilote allemand. « Pour progresser, pour réduire l’écart avec les équipes du top 3, c’est très difficile. Je pense qu’ils devraient avoir un peu plus de budget, plus de ressources. Le personnel est là, nous avions une très bonne équipe en place sur la piste, mais aussi à l’usine, donc je pense que ces facteurs ne feraient pas obstacle. C’est un immense défi, et ce n’est pas facile. »

Le ton reste courtois pour Nico Hulkenberg, qui a passé d’excellentes années chez Force India. Désormais pilote numéro 1 d’une écurie d’usine, l’Allemand peut de son côté viser plus haut sur le long terme.

Il lui faudra tout de même légèrement hausser son niveau de performance en 2017. Car cette saison, Nico Hulkenberg a subi la loi de Sergio Perez, qui l’a devancé de 29 points au classement des pilotes. L’ancien pilote Williams assure cependant n’avoir « aucun regret ».

« Bien sûr, il y a eu des petits évènements, disons, comme à Monaco, où nous avons commis une erreur sur le plan stratégique alors que nous avions un bon résultat à saisir. C’est probablement mon plus grand… non pas mon plus grand regret, mais ma plus grande frustration de la saison » a-t-il conclu.