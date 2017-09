Nico Hulkenberg a été rassuré par les dernières évolutions de Renault F1 et les performances lors des trois dernières courses.

A Spa, l’Allemand a confirmé que l’objectif de finir 5e du championnat, fixé par son patron, Cyril Abiteboul, était bien réaliste. Les huit dernières courses de la saison doivent donc être un terrain de conquête pour l’équipe française, actuellement 7e derrière Williams et Haas.

"Spa a été très prometteur, comme les trois dernières courses en fait : Silverstone, la Hongrie et la Belgique ont prouvé que l’équipe a su produire de bonnes évolutions. Les majeures sont arrivées en Angleterre mais il y a eu pas mal de petites choses après et tout a fonctionné comme prévu. Je suis donc ravi de voir que nous allons dans la bonne direction. Nous sommes sur une bonne lancée. Nous ne pourrons pas prendre la 4e place à Force India, qui est trop loin, mais nous pouvons être la 4e force pour remonter à la 5e place," dit Hulkenberg à Monza.

Il pense donc pouvoir battre les Force India régulièrement ?

"C’était déjà le cas à Spa, sur un circuit où elles étaient fortes. Ici, à Moneza, peut-être pas, parce que le moteur compte bien plus. Mais nous avons créé un écart sur eux. Environ 2 dixièmes au tour."

"Les trois prochaines courses après Monza devraient bien jouer en notre faveur : Singapour, la Malaisie, le Japon. Et peut-être même Austin. Nous ne visons pas que Haas, qui est un point devant nous, mais Williams. Ils sont 5e et seulement 111 points devant. C’est tout à fait possible, l’écart n’est pas trop important. Si nous confirmons avoir la meilleure voiture du milieu de peloton, je pense que finir 5e est réaliste maintenant."

Tout cela lui donne déjà envie d’être en 2018.

"Oui, parce qu’il y a plein d’espoirs maintenant. Il se passe de bonnes choses chez nous. Le travail sur 2018 est bien lancé, en parallèle du travail qui continue encore un peu sur cette année. Mais, oui, j’ai déjà très envie de voir ce que nous pourrons faire en 2018."

Reste à savoir avec quel équipier.

"On me pose beaucoup la question en ce moment mais je répète que je m’en fous. Alonso ? Ce serait une bonne référence mais je ne sais pas s’il est possible de le voir chez nous. Ce serait tentant, un grand défi pour moi. Je suis ouvert, ce n’est pas ma décision."