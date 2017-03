Avant la pause de midi, Nico Hülkenberg a effectué un peu plus de 280 kilomètres à bord de sa Renault sans rencontrer un seul problème. Mais pour lui, c´est le minimum, vu les grandes attentes qu´il nourrit et vu la concurrence qui semble féroce.

Pour l´heure, l´Allemand se montre plutôt détendu.

« Je pense que notre voiture est très prometteuse, la base est bonne, nous devons maintenant construire dessus. »

Malgré tout, le pilote ne se fait aucune illusion, même si le but de l´équipe pour cette saison s´avère plutôt ambitieux.

« Je vois cette année comme une année de construction, lors de laquelle nous allons encore plus consolider la base de l´équipe, afin de pouvoir être couronné de succès en 2018. Le but est de se retrouver à la cinquième place au classement des constructeurs, et cela va bien sûr être un énorme défi. Mais il faut se fixer des objectifs ambitieux. Personnellement, je veux voir l´équipe grandir et voir que tout va dans la bonne direction. »

Renault a eu du pain sur la planche aussi bien dans la matinée que la nuit dernière.

« Nous avons modifié la voiture durant la nuit et nous avons essayé divers réglages sur les suspensions et leur réponse en fréquence. Nous voulons voir comment la voiture réagit. Et nous apprenons davantage à chaque tour effectué. C´est comme avec une chaussure de cuir que l´on fait à son pied. Cela devient de plus en plus confortable. Et nous constatons que nous comprenons toujours plus la voiture. »

Les spéculations vont bon train dans le paddock sur les performances des uns et des autres. Et tout le monde a déjà sa petite idée sur qui mènera la danse cette année. Hülkenberg a lui en tête les écuries qu´il voit se battre pour le titre de 2017.

« Je crois qu´il est sûr de miser sur Mercedes, on ne risque pas grand-chose en pensant qu´ils seront devant. Mais je crois aussi que Ferrari a l´air jusqu´à présent extrêmement constante et bien. Même la semaine dernière, lorsque je regardais les F1 depuis le bord de piste, je pouvais reconnaître à quel point leur voiture est bonne. C´est très prometteur. »