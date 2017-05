Nico Hulkenberg a réalisé un très bon début de saison avec Renault en finissant trois fois dans les points et en atteignant à trois reprises la Q3. Un début de saison inattendu tant la Renault semblait en difficultés lors du début de saison, surtout en rythme de course.

"Le Grand Prix d’Espagne a été très bon pour nous bien que j’ai eu de l’aide de certains de mes collègues" déclare-t-il en référence aux accidents qui ont émaillé la course. "La situation est bonne, l’équipe est motivée et travaille dur et nous avons des petites améliorations à chaque course, ce qui est important cette saison".

L’Allemand espère profiter de son niveau en qualifications cette saison pour se positionner sur la grille à Monaco et valider la possibilité d’un bon résultat dimanche. En revanche, il ne s’inquiète pas de la proximité des rails avec les monoplaces plus larges.

"Il faut juste réussir son tour. C’est difficile ici de repousser ses limites et il faut gagner de la confiance tout au long du week-end jusqu’à atteindre son meilleur niveau en Q3. L’an dernier, je me rappelle avoir fait un super tour et j’en étais vraiment heureux".

"Nous avons déjà passé du temps au volant de ces voitures et nous nous habituerons à leur largeur. Nous devrons nous adapter lors des premiers tours demain mais je ne pense pas que ce sera trop difficile ou que ça prendra trop de temps".

Le Grand Prix d’Espagne a montré les limites de la Renault en rythme de course et c’est surtout grâce aux abandons à l’avant du classement qu’il a pu rentrer de nouveau dans les points. Monaco pourrait en revanche ne pas convenir à la RS17.

"Je pense que les virages rapides nous correspondent mieux. Cela dépend toutefois de la piste et des pneus. Le rythme en médiums n’était pas bon mais nous avions une bonne position en piste et on a pu s’y accrocher. On perd parfois en performances quand on ne fait pas fonctionner les pneus dans la bonne fenêtre".

"Je pense que c’est ce qu’il s’est passé avec les pneus médiums à Barcelone et ensuite avec les pneus durs, nous souffrions encore plus, donc c’st très bien que les gommes soient plus tendres ce week-end" poursuit Hulkenberg.

S’il a déjà disputé les 24 heures du Mans, qu’il a remportées au volant d’une Porsche, Nico Hulkenberg ne se voit pas disputer l’Indy 500 comme le fait Alonso cette saison : "Il n’y a rien qui me donne vraiment envie de le disputer. Le Mans, c’était quelque chose et je me vois y retourner. Indy en revanche, non, peut-être dans le futur mais je suis pour le moment heureux où je suis".