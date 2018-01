Cette saison, le jeune prodige finlandais effectuera un programme de huit rallyes chez les champions du monde en titre, M-Sport Ford World Rally Team.

À 23 ans, Teemu Suninen lancera sa campagne au volant de la troisième Ford Fiesta WRC engagée par M-Sport Ford dès le mois prochain au Rallye de Suède.

Aux côtés du quintuple Champion du Monde en titre Sébastien Ogier et d’Elfyn Evans, le Finlandais se rendra ensuite sur la terre du Mexique, du Portugal et de l’Italie avant de retrouver la Finlande. Sa deuxième partie de saison l’emmènera en Turquie, en Grande-Bretagne et sur la surface mixte du Rallye d’Espagne.

Dès ses débuts au sommet du WRC, le Finlandais a fait forte impression en remportant une spéciale en Pologne avant de manquer de justesse le podium en Finlande.

Son programme a été confirmé ce vendredi lors du salon Autosport, vingt-quatre heures après le lancement en fanfare de la saison 2018 à Birmingham.

« L’objectif est de prendre le départ de ces rallyes en toute décontraction », confiait-il. « Nous ne sommes pas du tout dans un scénario du type ‘maintenant ou jamais’. Nous n’avons pas besoin de nous concentrer sur notre position au championnat, mais juste d’aborder les manches les unes après les autres pour en retirer un maximum d’informations. »

« Nous devons être sûrs d’exploiter pleinement cette opportunité et c’est exactement ce que j’ai l’intention de faire. J’ai vraiment hâte de retrouver le volant d’une WRC aussi performante pour apprendre autant que possible. »

Leader de la nouvelle vague finlandaise, Teemu Suninen est le dernier d’une longue liste d’espoirs à intégrer M-Sport. Il sera aussi présent au départ du Rallye Monte-Carlo et du Rallye d’Allemagne avec une Ford Fiesta R5 engagée en WRC 2.

« Cela ne fait aucun doute que Teemu est un jeune pilote très prometteur », assurait Malcolm Wilson, directeur de M-Sport. « Avec huit rallyes cette année, il acquerra l’expérience nécessaire dans l’optique de sa carrière au plus haut niveau. Cela ne m’étonnerait pas de le voir jouer un podium ou deux. »