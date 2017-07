C’est une pâle copie que les deux Williams ont rendu à Spielberg cet après-midi pour les qualifications. Incapables de redresser la barre après un vendredi déjà très compliqué, Felipe Massa et Lance Stroll n’ont pu faire mieux que les 17e et 18e temps en Q1. La course s’annonce déjà compliquée pour l’écurie de Grove.

Paddy Lowe, le directeur technique, est évidemment déçu par cette mauvaise surprise après le podium de Bakou.

« Nous n’étions simplement pas assez rapides, il n’y a pas beaucoup plus à dire. Au bout du compte, ce n’est pas simplement un problème d’équilibre de la voiture, nous n’étions simplement pas assez rapides. Tout ce que nous avons essayé pour régler nos problèmes n’a pas pu régler la problématique principale, donc nous devons davantage analyser ce qui s’est passé. Sur le plan positif, avec le plein d’essence hier, nous avons semblé être à notre niveau normal de compétitivité donc nous espérons faire quelques progrès durant la course. »

Felipe Massa avait réalisé la pole en Autriche en 2014. Il partira demain en fond de grille. Comment explique-t-il son manque de vitesse ?

« Nous avons vraiment souffert pour faire fonctionner les pneus et tirer le meilleur tour de la voiture, donc c’est décevant. J’ai eu beaucoup de survirage au virage 6, ce qui m’a coûté deux dixièmes. Mais nous devons nous concentrer sur la course. Nous savons que notre rythme de course est bien meilleur, mais en partant 17e, cela complique vraiment notre vie, donc nous devons être concentrés à 100 %. »

Après sa 3e place à Bakou, Lance Stroll était forcément très attendu mais a dû redescendre sur terre. Seule satisfaction pour lui : il a fini à moins d’un dixième de son coéquipier.

« Ce n’est pas le meilleur jour pour l’équipe, nous n’avons fait aucun progrès aujourd’hui. Nous avons souffert avec la voiture tout le week-end et nous avons essayé de travailler sur l’équilibre pour régler tout cela. Nous perdons simplement du temps dans les courbes à grande vitesse. Sur le plan positif, nous sommes meilleurs en longs relais, et cela nous donne un peu d’espoir pour la course. »